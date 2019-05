PSD scoate imaginea justiției la concurs: premii pentru conceptul anti-abuzuri Departamentul pentru Justiție al PSD deschide un concurs cu premii pentru ilustrarea conceptului partidului vizavi de respectarea drepturilor și libertaților cetațenești. „Departamentul pentru Justiție și Drepturi Cetațenești al PSD organizeaza concurs de idei pentru reprezentarea grafica a departamentului. Reprezentarea grafica va reflecta conceptul de justiție care ofera fiecarui cetațean garanții pentru respectarea reala a drepturilor și libertaților sale. PSD lupta ca principiul egalitații de arme sa fie mai mult decat o norma fara aplicare și ca sa nu se mai intample abuzurile pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 7 aprilie 2009 nu a fost doar o zi a violentelor si devastarii unor edificii importante in stat, dar si a unor incalcari grave ale drepturilor si libertatilor omului, sustine Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai.

- Comisia nr. 5 pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetateanului s a reunit astazi in sedinta.Pe ordinea de zi se afla urmatoarele proiecte:1. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului Muzeului…

- Scoala Gimnaziala nr. 1 din Pestera, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, de : ingrijitor 0,50 norma la Scoala Primara nr. 2, Izvoru Mare ingrijitor 0,50 norma la Scoala Primara nr. 3, Izvoru MareConditiile specifice…

- Directorul financiar al companiei chineze Huawei, Meng Wanzhou, a anuntat ca da in judecata autoritatile canadeniene, ca urmare a arestarii sale in luna decembrie 2018. Meng Wanzhou a fost arestata anul trecut, pe aeroportul din Vancouver, fiind acuzata de fraude in legatura cu incalcarea…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut joi la Geneva o intrevedere cu inaltul comisar pentru drepturile omului al ONU, Michelle Bachelet, in care a afirmat angajamentul ferm al Romaniei, in calitate de Presedintie a Consiliului Uniunii Europene, de a promova respectarea…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut joi la Geneva o intrevedere cu inaltul comisar pentru drepturile omului al ONU, Michelle Bachelet, in care a afirmat angajamentul ferm al Romaniei, in calitate de Presedintie a Consiliului Uniunii Europene, de a promova respectarea…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut, miercuri, tuturor ministrilor ca, inainte sa propuna Guvernului acte normative spre adoptare, sa organizeze din timp consultari cu toate partile interesate. "Cer tuturor ministrilor sa organizeze consultari cu toate partile interesate, din timp, inainte…

- Serviciul Public de Salubrizare Lumina, Judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante, in cadrul Compartimentului Salubrizare, dupa cum urmeaza: muncitor necalificat; muncitor calificat tractorist ; sofer buldoexcavatorist;…