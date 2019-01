PSD schimbă planul în războiul cu Iohannis Surse din PSD au explicat faptul ca acest razboi tinde sa atinga note absurde și nu ajuta deloc la o reușita a mandatului Romania la șefia Uniunii Europene. Fara doi titulari de portofolii situația este dificil de explicat la nivel european, iar PSD se pregatește s-ar pregati cedeze. Liderii PSD se așteapta la un nou refuz din partea președintelui Klaus Iohannis, iar dupa aceea nu vor mai insista cu actualele propuneri și ar putea trimite altele. Liderii partidului vor merge pe strategia ”cel mai deștept cedeaza”, dar pe canalele mediatice președintele va fi catalogat drept ”sabotor” și acuzat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, susține ca sunt mulți colegi din partid nerabdatori sa aiba loc suspendarea președintelui Klaus Iohannis, iar tema ar putea fi abordata într-un viitor CEX. Buzatu face apel la calm, însa, deoarece România deține Președinția Consiliului UE.Dumitru…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat in cadrul unei emisiuni difuzate la Romania TV, miercuri, ca a observat o insistenta a presedintelui Klaus Iohannis in a sabota orice actiune a Guvernului, relateaza Agerpres."Nu am avut ocazia sa-i spun ceea ce gandesc, pentru ca domnul…

- „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, care probabil se crede un fel de tatuc al acestei tari, este atat de disperat sa iasa in evidenta cu ceva notabil inca a ajuns sa se lege acum de agenda Guvernului care, de altfel, este publica inaintea fiecarei sedinte. Sigur ca exista prerogative constitutionale…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au exprimat sustinere, vineri, pentru planul de creare a unui buget al zonei euro, informeaza publicatiile EUObserver si Die Zeit. Bugetul zonei euro, care va avea scopul imbunatatirii competitivitatii si sustinerii convergentei, va fi inclus in…

- "Presedintele Iohannis isi depaseste rolul constitutional, acela de garant al Constitutiei. Faptul ca nu a raspuns propunerii de revocare, care este atributul punctual al prim-ministrului, blocheaza Guvernul, demonstreaza ca e intr-o batalie, continua batalia politica si isi depaseste rolul constitutional.…

- „Mie nu poate PSD sa-mi dea niciun ultimatum” Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut joi, 29 noiembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, urmata de o.sesiune de intrebari și raspunsuri: Jurnalist: Am asistat la prima ceremonie de promulgare a unei legi. De ce ați considerat…

- "Lucrurile au luat-o razna la Guvern iar inlocuirea cabinetului Dragnea- Dancila e o necesitate politica”! Este declaratia presedintelui Klaus Iohannis, care a adaugat ca Romania nu e pregatita sa preia presedinția Consiliului Uniunii Europene.

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a criticat o afirmatie a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit careia Europa ar trebui sa celebreze impreuna Centenarul Marii Uniri al Romaniei, oficialul de la Budapesta sustinand ca Juncker s-a dovedit a fi ''nepotrivit'' pentru…