- Plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat miercuri propunerea ca deputatul Oana Florea si senatorul Marin Nicolae sa fie alesi in calitate de membri ai Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI. Deputatul Oana Florea a fost aleasa cu 273 de voturi…

- Grupurile parlamentare ale PSD au solicitat inlocuirea senatorului Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Serban Nicolae a declarat, miercuri, pentru News.ro ca el este cel care a cerut sa fie schimbat de la conducerea acestei comisii, transmite News.ro . Grupurile…

- Reprezentanti din conducerea PSD Iasi au confirmat marti seara faptul ca membrii Comisiei de Etica au decis cu patru voturi din sapte excluderea primarului de Iasi Mihai Chirica din PSD, propunerea fiind inaintata Biroului Permanent Judetean al organizatiei. Totodata, Comisia de Etica a mai propus excluderea…

- Mihai Chirica, primarul Iasiului, ar putea fi sanctionat de conducerea filialei judetene a PSD, fiindca nu s-a prezentat in fata comisiei de etica a organizatiei, unde a fost chemat pentru a da lamuriri privind atacurile sale repetate la adresa PSD. Surse din cadrul PSD Iasi au declarat pentru News.ro…

- Dupa ce l-a criticat pe Claudiu Manda, președintele Comisiei SRI, Liviu Dragnea mai ia o serie de decizii in privința activitații comisiei care controleaza principalul serviciu de informații din Romania.Dupa o ședința de taina la care au mai participat și Marian Neacșu, secretarul general…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut de noul președinte al Comisiei, liberalul Marcel Vela.Ulterior,…

- Jurnalistii nu au avut acces vineri in Palatul Parlamentului, la ora la care George Maior, fostul sef al SRI si actual ambasador in SUA, avea o discutie cu seful Comisiei de Control, Claudiu Manda. Presa nu a fost lasata sa intre nici macar la conferinta de presa a USR."Ne-am dorit sa sustinem…

- "Ne-am dorit sa sustinem in cadrul Grupului USR o conferinta de presa despre initiativele USR in noua sesiune parlamentara. Asistam, din pacate, la un nou abuz al puterii care conduce serviciile administrative ale celor doua Camere. Presa nu a fost lasata sa intre pana la grupul parlamentar invocand…

- La Instituția Prefectului, a avut loc, joi, o ședința a Comisiei de dialog social a județului Timis, condusa de prefectul Eva-Georgeta Andreaș. Comisia a fost convocata ca urmare a solicitarii Sindicatului Independent „Armonia” din cadrul Societații de Transport Public Timișoara care, intr-o petiție…

- Propunerea ca Liviu Pop sa ocupe in aceasta sesiune parlamentara, care incepe joi, functia de presedinte al Comisiei de invatamant a fost facuta de liderul de grup Serban Nicolae, fiind supusa la vot. Votul a fost secret. Comisia de invatamant din Senat este esentiala, intrucat Senatul este camera decizionala…

- Proiectul de lege prevede, astfel, ca „Refuzul persoanelor citate la comisia de ancheta de a se prezenta la audieri, de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloace de proba detinute, utile activitatii comisiei, este considerat impiedicare a…

- Deputatul Oana Florea (PSD), presedintele Comisiei de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009 prezinta astazi, intr-o conferinta de presa, raportul final al activitatii, raport care va fi...

- Fostul europarlamentar Petru Luhan, presedinte al Comisiei pentru fonduri europene a PNL, anunta ca liberalii vor demara o campanie de strangere de semnaturi pentru a convinge Guvernul sa directioneze 25% din fondurile europene catre administratiile locale. Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE…

- Primarul Nicolae Robu a decis sa puna in practica o propunere facuta de un tanar din Timișoara la intalnirea avuta miercuri seara și sa permita parcarile pe timp de noapte pe doua strazi aglomerate din oraș. Masura intra in vigoare abia dupa ce se aproba in Comisia de circulație constituita…

- Partidul National Liberal a inaintat marti o scrisoare adresata presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, semnata de liderii grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat, in care solicita CCR sesizarea Comisiei de la Venetia inainte de a se pronunta asupra sesisarilor…

- Intalnirea de lucru a membrilor Comisiei de Cultura a Consiliului Judetean Constanta, alaturi de reprezentanti ai Muzeului de Istorie si Arheologie Constanta la Complexul Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani de la Adamclisi. ldquo;Impreuna cu presedinta comisiei , Nicoleta Bercaru si insotiti de reprezentanti…

- Pentru a elabora proiectele de modificare a legislatiei penale si a procedurii civile, Comisia speciala privind justitia se va reuni la finalul lunii ianuarie, a declarat, ieri, pentru Mediafax, presedintele comisiei, Florin Iordache (PSD). ”Deocamdata asteptam (amendamente la proiectele de lege-n.r.).…

- Consiliul Europei contesta modificarile aduse legilor justiției și recomanda, intr-o srisoare adresata președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, expertiza Comisiei de la Veneția - Comisia europeana pentru democratie prin lege.

- Parlamentarii din Comisia speciala pe Legile Justitiei au agreat, miercuri, un amendament la Codul de procedura penala in sensul ca, inainte de pronuntarea unei hotarari de condamnare definitive, autoritatile publice sa nu se poata referi in declaratiile si deciziile oficiale la persoanele suspectate…

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat.Articolul reformulat prevede…

- Abia desemnata pe 14 decembrie, Comisia de disciplina in cazul morții Geanina Sechel, a fost deja modificata deoarece directorul medical Spitalului de Urgența Neamț, dr. Silviu Verzea, și-a dat demisia din aceasta funcție și este hotarat sa nu revina asupra deciziei. El nu va mai fi nici membru al…

- Sesizarea Uniunii Salvati Romania a fost depusa la Curtea Constitutionala in 23 noiembrie, USR precizand ca „PSD-ALDE a acordat Comisiei speciale atributii ilegale, care potrivit Regulamentului celor doua Camere revin Comisiilor juridice permanente, pentru a scurta la maxim timpul de dezbatere si de…

- Deputatul USR spune ca a facut acest lucru in sedinta Comisiei de regulament, "convocata neregulamentar" miercuri dimineata, in care propunerea de modificare a Regulamentului forului legislativ in ceea ce priveste supunerea la vot a amendamentelor a primit vot favorabil.Amendamentul, asumat…

- Sedinta comuna a Comisiei pentru transporturi ale celor doua Camere, unde a fost dezbatut proiectul de buget al Ministerului Transporturilor pentru anul 2018, s-a lasat cu scandal. Opozitia a dorit dezbaterea amendamentelor depuse, in PSD a propus ca acestea sa fie trimise in bloc la Comisia de buget-finante.

- Comisia de buget, finanțe, banci dezbate astazi ordonanța privind plata deflcata a TVA. Aceasta este deja in vigoare, dar in Parlament se dezbate legea de aprobare a acesteia. Viorel Ștefan, președintele Comisiei, a declarat ca un amendament propus de comisie includea ca din contul TVA sa fie debitate…

- Ministrul Tudorel Toader: am dat curs invitatiei Comisiei de la Venetia Pe contul sau de Facebook, ministrul justitiei Tudorel Toader informeaza ca a dat curs invitatiei Comisiei de la Venetia pentru a prezenta evolutiile legislative din România referitoare la legile justiției. Ministrul…

- Intrebat daca a primit raspuns de la SRI referitor la solicitarea de retragere din functie a lui Dumbrava, adresata SRI saptamana trecuta de catre Comisie, Manda a spus: „Nu, nu am primit niciun raspuns pana in acest moment”. Intrebat cat timp va astepta Comisia SRI raspunsul Serviciului,…

- Comisia de buget, finante si banci a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de admitere in cazul OUG privind plata defalcata a TVA cu modificari, inregistrandu-se 11 voturi "pentru" si 10 "impotriva", informeaza agerpres.ro. Deputatii din comisie au reluat, astfel, votul asupra raportului,…

- Liberalul Catalin Predoiu sustine ca deputatii din Comisia juridica au adoptat o modificare legislativa care inlatura orice posibilitate a Agentiei Nationale pentru Integritate de a pune in discutie incompatibilitati, interdictii ale parlamentarilor in perioada 2007 - 2013, prevederile aprobate incalcand…

- Criza cu care se confrunta sistemul de sanatate din Romania a ajuns pe masa institutiilor europene. O petiție la nivel mondial catre Comisia pentru Drepturile Omului a ONU cu privire la lipsa de imunoglobulina in Romania a fost lansata de o femeie din Australia.Citeste si: Victor Ponta, reactie…

- ALDE nu susține prevederile privind raspunderea magistraților adoptate de comisia parlamentara privind Legile Justiției, deoarece le considera inoperante, a declarat deputatul Steluța Cataniciu, vicepreședinte al partidului. "În calitatea mea de membru al Comisiei speciale pentru…

- Va reamintim ca meciul nu a mai inceput, fiindca una dintre Ambulanțe a transportat o femeie in stare grava la Ineu și a ajuns la teren dupa cele 15 minute regulamentare. Gruparea de pe Crișul Alb susținea ca, fiind vorba despre un caz fortuit, in sprijinul caruia a trimis și acte doveditoare la…

- Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu (USR), membru in Comisia SRI, a acuzat, marti, politizarea comisiei, aratand ca decizia de solicitare a demisiei generalului Dumbrava a fost una politica si ca PSD sacrifica orice, chiar si militari de cariera, pentru a-l salva pe Dragnea. „Am ajuns intr-un…

- Biroul Executiv al Partidului National Liberal a decis luni ca formatiunea politica sa atace la CCR hotararile Parlamentului care au dus la constituirea Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Am hotarat atacarea la Curtea Constitutionala a hotararilor Parlamentului care au constituit Comisia…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, susține intr-o postare pe pagina personala de Facebook, ca prezența la Comisia parlamentara a lui Victor Alistar, membru CSM din partea societații civile, nu a fost mandatata de Consiliu. In speța, Victor Alistar a vorbit la Comisie unde s-au dezbatut modificarile…

- Uniunea Salvați Romania a anunțat joi ca a depus la Curtea Constituționala o sesizare de neconstituționalitate cu privire la hotararea Parlamentului de inființare a Comisiei speciale pentru legile Justiției. "Sesizarea USR arata ca PSD-ALDE a acordat comisiei speciale atribuții ilegale, care…

- Parlamentarii USR au depus, joi, la CCR o sesizare de neconstituționalitate legat de hotararea de infiintare a Comisiei speciale pentru legile justitiei, for legislativ condus de fostul ministru de resort, Florin Iordache. Aleșii Opoziției reclama faptul ca „PSD-ALDE a acordat Comisiei speciale atributii…

- PNL refuza sa fie partaș la atacul declanșat de catre majoritatea PSD-ALDE impotriva Justiției, sustine deputatul Valeria Schelean-Șomfelean intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: Iordache DESFIINTEAZA sesizarea facuta de PNL la Comisia de la Venetia: 'Pentru ce?' "Deși…

- Liberalii vor ataca la Curtea Constituționala hotarârea Parlamentului prin care a fost modificat regulamentul Comisiei speciale privind unificarea legislației în domeniul Justiției, a anunțat președintele PNL, Ludovic Orban.

- „Vreau sa va informam ca este lipsa de eleganta ca aceasta dezbatere, ca sa nu mai vorbesc despre etica si colegialiate, mi se pare un mod atat de impropriu in care impuneti felul in care se desfasoara aceasta dezbazere, de sistemul avem majoritate, scrie pe fruntea noastra PSD, mergem asa, nu ne intereseaza…

- O mare parte dintre senatorii din Comisia de aparare care au lipsit saptamana trecuta de la ședința in care trebuiau sa voteze proiectul de lege privind achiziția rachetelor Patriot au vizitat un poligon al SPP "foarte frumos" la invitația șefului Serviciului, Lucian Pahonțu, a declarat…

- "Am fundamentat scrisoarea noastra in drept, in care am prezentat ca deciziile Curtii sunt obligatorii, ca Decizia 611 este fara echivoc, constata obligativitatea persoanelor cu functii publice de a se prezenta la comisiile de ancheta si am indicat articolul 69 din Legea 304 prin care ministrul Justitiei…

- Aviz pozitiv pentru achizitia rachetelor Patriot. Cand va deveni operational sistemul Comisia de Aparare din Senat a adoptat, luni, in unanimitate raportul privind legea ce vizeaza achizitia rachetelor Patriot. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat, luni, ca primul sistem Patriot…

- Intrebat daca a discutat cu Tillerson achizitia rachetelor Patriot, Melescanu a raspuns ca nu. „Insa m-a intrebat cum a fost cu cvorumul, saptamana trecuta, si i-am spus ca sunt probleme de cvorum, din cand in cand. In niciun caz nu se refera la subiectul in sine si coalitia actuala de guvernare…

- Presedintele Iohannis, despre declaratiile lui Toader privind ridicarea MCV: Optimismul afisat este nepotrivit Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, in Suedia, referitor la afirmatiile ministrului Justitiei potrivit carora MCV ar putea fi ridicat in 2018, ca optimismul afisat de…

- Premierul Mihai Tudose lauda cresterea economica a Romaniei de 8,8% si spune ca "suntem de invidiat in Uniunea Europeana". 0 0 0 0 0 0 "O veste foarte buna (...) sau proasta pentru cei care ne doreau sfarsitul tragic in chinuri — 8,8 cresterea economica pe trimestrul…

- Florin Iordache spune ca legile justiției vor fi gata in maxim doua saptamani. Președintele comisiei pentru modificarile aduse legilor justiției a declarat pentru Libertatea ca, in cazul valorii pragului pentru prejudiciului, in cazul infracțiunii de abuz in serviciu, sunt mai multe variante in discuție,…

- Reinvitarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru a fi audiata ar putea fi supusa, luni, votului Comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, ca urmare a deciziei CCR care instituie obligativitatea prezentei acesteia la audieri si a publicarii motivarii in Monitorul Oficial.…