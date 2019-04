Stiri pe aceeasi tema

- Un nou proiect de ordonanța de urgența a fost pus in dezbatere publica de Executiv. Potrivit acestui proiect, pacienții care se trateaza la clinicile private ar trebui sa plateasca diferența dintre suma decontata de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate și costul efectiv al tratamentului de care au…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a participat miercuri, 20 martie, alaturi de Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii, la demararea proiectului de investitii in sectia de recuperare neuro-psiho-motorie copii din cadrul Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol. Printre altele, Sorina Pintea,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a confirmat, marti seara la un post de televiziune ca liderul social-democrat Liviu Dragnea sufera de hernie de disc. “Eu sunt convinsa ca, daca existau probleme foarte grave, s-ar fi dat un comunicat, dar in acest moment eu cred ca este bine sa il lasam sa se refaca…

- Sunt pacienti pusi in pericol de fizicieni medicali fara pregatire, scrie digi24.ro.Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania a scos la inveala 8 cazuri in care persoane neinstruite corespunzator practicau profesia de fizician medical.Fara notiuni elementare de fizica si cu o pregatire stiintifica…

- Autoritațile au declarat epidemie de gripa in Romania, miercuri, 30 ianuarie. "Putem spune, in acest moment, ca s-a inregistrat a treia saptamana consecutiva epidemica. Existand o succesiune de cel putin trei saptamani epidemice, conform uzantelor se constata ca vorbim de o evolutie epidemica a gripei.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca Institutul National de Sanatate Publica urmeaza sa prezinte marti situatia cazurilor de gripa si ca in baza acestor informatii se va lua o decizie in ce priveste declararea epidemiei. In privinta inchiderii…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 25, informeaza luni Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele doua cazuri aveau conditii medicale preexistente. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica, este vorba despre un barbat de 61 ani,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca cel mai probabil in luna mai se vor deschide Centrele de Mari Arși din Timișoara și Iași, dupa ce se va finaliza cea ce-a doua licitație privind achiziționarea echipamentelor medicale necesare, transmite corespondentul MEDIAFAX.Ministrul…