- Deputatul PSD Catalin "Mitraliera" Radulescu a declarat luni, la Parlament, ca presedintele Klaus Iohannis a cerut la summitul de la Sibiu reprezentantilor Comisiei Europene ca sa faca presiuni asupra Guvernului Romaniei, in cazul in care Codurile penale sunt promulgate. Radulescu a mai spus ca Romania…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca președintele Klaus Iohannis probabil a cerut Comisiei Europene, prin "interpuși", in privința modificarilor aduse la legile justiției, ca oficialii europeni sa puna presiune pe Guvernul Romaniei. El transmite ca Romania este un stat independent.Citește…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anunțat intr-o scrisoare trimisa primilor patru oameni din statul roman ca executivul european va declanșa o procedura preliminara activarii Articolului 7 din Tratatul UE (”opțiunea nucleara”) in cazul Romaniei daca modificarile la codurile…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a prezentat o serie de cifre publicate pe pagina electronica a Comisiei Europene, cifre care arata neputinta actualei guvernari in atragerea de fonduri europene nerambursabile. Mai exact, Romania a atras pentru exercitiul financiar european multianual 2014-2020 ...

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca vizita Comisiei de la Veneția in Romania la București in aceasta saptamana nu reprezinta o problema, fiindca Parlamentul doar a preluat articolele constituționale din codurile penale, nefiind efectuate ale schimbari.„E foarte bine ca vin, au ...

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca scrisoarea celor 12 ambasade este total deplasata și ca, în opinia sa, s-au constituit într-un ”sindicat al ambasadelor”. Tariceanu mai spune ca în momentul de fata, nu vede care sunt elementele concrete…

- In decembrie 2018, PNL si USR au sesizat CCR in privinta proiectului de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 90/2018 referitoare la infiintarea Sectiei de investigare a magistratilor. "Avem motive atat cu privire la modul in care a fost adoptata aceasta OUG, precum si modalitatea…

- "Dansul de multe ori a intervenit in politica interna a tarii noastre, inclusiv in politica penala. Dansul a fost taxat nu numai de Romania si de PSD, a fost taxat si de Polonia si de Cehia si de Ungaria. Domnul Timmermans face ceea ce n-ar trebui sa faca, adica in loc sa discute, fiind un partener…