- Conform unui comunicat al MAE, ministrul Afacerilor Externe a evidentiat, in interventia sa, cooperarea in cadrul Trio-ului de Presedintii (Romania - Finlanda - Croatia) si a reafirmat sprijinul tarii noastre pentru avansarea dosarelor de importanta majora pentru consolidarea Uniunii Europene, pe…

- Liderii UE nu au reusit sa ajunga la un acord in privinta inceperii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania, joi, la Bruxelles, in prima zi a reuniunii Consiliului European, a anuntat presedintele Lituaniei Gitanas Nauseda, transmite vineri AFP preluat de agerpres. "Exista o anumita…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu au reusit sa ajunga la un acord pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Albania si Macedonia de Nord, a declarat ministrul finlandez pentru afaceri europene, Tytti Tuppurainen, dupa o intalnire la Bruxelles cu omologii sai din blocul comunitar, relateaza…

- Integrarea europeana a tarilor din Balcanii de Vest va intari Uniunea Europeana si va consolida pacea, solidaritatea, prosperitatea in regiunea balcanica, a declarat premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, la evenimentul de semnare a Declaratiei comune privind integrarea tarilor din Balcanii de…

- „Uniunea Europeana este departe de a fi o constructie perfecta. Ar fi o utopie sa spunem asta. Criza migratiei, Brexitul, atacurile teroriste sau decalajele economice dintre Est si Vest sunt doar cateva dintre provocarile pe care trebuie sa le infruntam si care nu de putine ori au suscitat discutii…

- Occidentul a acuzat in mod repetat Rusia ca ar fi in spatele ultimelor campanii de dezinformare pe retelele de socializare in Macedonia, mai ales in 2018, in momentul bataliei politice pentru schimbarea denumirii tarii, un demers caruia Moscova s-a opus. In privinta Chinei, aceasta a angajat o politica…

- Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, cei doi oficiali au discutat despre oportunitatile de intensificare a cooperarii romano-germane."Relatiile economice dintre tarile noastre sunt puternice, Germania fiind principalul partener comercial al Romaniei si un proeminent investitor in…