PSD, reactie la cererea lui Iohannis: Doar vinovatii nu vor sa fie cautati vinovatii!

Stiri pe aceeasi tema

- PSD a transmis, miercuri pe Facebook, ca presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea recursului compensatoriu fara a o contesta la Curtea Constitutionala sau sa o trimita la reexaminare in Parlament, precizand ca „doar vinovatii nu vor sa fie cautati vinovatii”.

- Președintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului sa gaseasca soluții in problema recursului compensatoriu și nu sa caute vinovați in trecut pentru o problema provocata de actuala guvernare. In replica, PSD susține ca recursul compensatoriu a fost inițiat de Guvernul Cioloș și susținut de Iohannis.”Iohannis…

- Toni Grebla a vorbit, luni, la Romania TV despre scenariul care se discuta la Guvern in conflictul dintre Palate! Confor secretarului general al Guvernului, președintele Klaus Iohannis sfideaza deciziile CCR, mai ales in ceea ce privește numirile unor miniștri, generand un pericol pentru funcționarea…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat ca i-a trimis ambasadorului Germaniei la București o scrisoare de protest dupa ce un oficial neamț a afirmat ca Guvernul PSD ALDE nu are credibilitate și ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa reprezinte România pe

- Fiind inceput de an, presedintele a iesit, vineri, in fata presei si a facut mai multe anunturi pe subiecte de interes pentru opinia publica, ocazie cu care a mentionat, intre obiectivele sale pentru 2019, si castigarea unui nou mandat la Cotroceni. Concret, Klaus Iohannis a reiterat anuntul facut vara…

- Recent repetatul apel la “pace politica”, formulat de catre sefa Guvernului in Parlament, in ziua in care a prezentat prioritatile programului Romaniei pentru perioada in care preia presedintia Consiliului Uniunii Europene, nu a parut sa il impresioneze prea mult pe presedinte. Dimpotriva, multi au…

- Referindu-se deopotriva la rezolutia votata in Parlamentul European si la prezentarea raportului MCV pentru Romania, Klaus Iohannis a criticat din nou Guvernul “Dragnea-Dancila”, numindu-l, o data in plus, un “accident al democratiei”. “Aceste doua chestiuni reprezinta, intr-adevar, doua note foarte,…

- O asteptata prima reactie din partea presedintelui Iohannis dupa ce ministrul Justitiei anuntase, seara trecuta, pe fondul prezentarii raportului de evaluare a activitatii procurorului general, ca declanseaza procedura de revocare a lui Augustin Lazar din fruntea Parchetului de pe langa Inalta Curte…