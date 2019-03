Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca PSD este "un accident al democratiei", punctand ca ''remediul'' este prezentarea la urne a alegatorilor. "Doamne fereste de un punct zero! Eu cred ca suntem intr-o etapa foarte importanta in care sa consolidam ceea ce am…

- Presedintele Klaus Iohannis a pledat, marti, intr-o dezbatere, pentru prezenta la vot, la alegerile care urmeaza in Romania. Seful statului atrage atentia ca "acest accident al democratiei, care s-a produs la ultimele alegeri parlamentare, cand prezenta la vot a fost mica, se datoreaza mai putin PSD-ului…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la o dezbatere, ca victoria PSD la alegerile parlamentare din 2016 reprezinta un „accident al democrației”.„Faptul ca s-a ajuns la acest accident democratic, cu un guvern tip proxi, cu un partid care a castigat niste alegeri si crede ca detine…

- Dupa decizia CCR de astazi este clar pentru toata lumea ca Președintele Klaus Iohannis este iresponsabil și dispus sa faca orice pentru a caștiga un nou mandat de președinte, inclusiv sa sacrifice interesele comunitaților locale și, mai ales, funcționarea normala a țarii, a declarat liderul PSD Brașov,…

- Reacție incendiara din ALDE. Europarlamentarul Sophie in 't Veld, membru in Comisia LIBE susține ca Romania se comporta nedemn incercand sa o saboteze pe Laura Codruța Kovesi in cursa pentru șefia Parchetului European."Romania nu se comporta demn de presedintia UE, iar Guvernul de la Bucuresti…

- "E un pas, ca tot ii plac pasii domnului presedinte, e un pas care duce la blocarea Romaniei, e un pas pe care il face astazi prin atacarea la CCR si prin care Romania nu se poate dezvolta, nu se pot realiza angajamentele pe care le avem prin programul de guvernare, intrucat trebuie sa fim incadrati…

Ucraina va lansa o linie de feribot de-a lungul granitei cu Romania, in ideea de a consolida conectivitatea regionala, a anuntat luni mass media din Ucraina, preluata de Xinhua, potrivit agerpres.ro.

Președintele Klaus Iohannis susține ca Bugetul pentru anul 2019 este unul cu mari probleme și neglijeaza investițiile. In replica, europarlamentarul PSD, Claudia Țapardel, susține ca președintele iși pregatește terenul pentru a bloca acest Buget și il acuza de iresponsabilitate.