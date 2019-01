Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis, joi, presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, un raspuns oficial la scrisorile prin care seful statului a prezentat motivarile privind respingerea nominalizarilor ministrilor Transporturilor si Dezvoltarii. Liderul de la Palatyl Victoria ii propune ca ministri tot…

- Secretarul general al Guvernului Toni Grebla a declarat pentru Știrile Pro TV ca premierul Viorica Dancila ii va propune din nou președintelui Klaus Iohannis numele lui Mircea Draghici și Olguța Vasilescu la ministerele Transporturilor și Dezvoltarii.

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat ca nu va exista niciun blocaj la ministerele Dezvoltarii și Transporturilor, dupa ce șeful statului Klaus Iohannis i-a refuzat pe social-democrații Olguța Vasilescu și Mircea Draghici pentru cele doua portofolii.

- PSD condamna public decizia lui Klaus Iohannis de a respinge propunerile de miniștri pentru ministerul Dezvoltarii regionale și cel al Transporturilor, acțiune prin care "incearca blocarea activitații...

- "Pacat, domnule Președinte Iohannis! Am fi avut amandoi ocazia sa intram in istorie! Dumneavoastra ați fi dat un semn de normalitate și ați fi aratat ca doriți sa colaborați, iar eu aș fi putut demonstra ca sunt un bun partener in proiectele pentru țara. Din pacate, ați ales altceva! Ați ales…

- "Refuzul lui Klaus Iohannis de a revoca din funcție miniștrii de la Dezvoltare și Transporturi a declanșat un conflict juridic de natura constituționala intre Președinte și Guvern, a admis astazi cu majoritate de voturi Curtea Constituționala a Romaniei. Vestea buna este ca situația din cele doua…

- Klaus Iohannis a reacționat dupa ce Viorica Dancila a declarat, in debutul ședinței de Guvern, ca a sesizat Curtea Constituționala a Romaniei pentru a soluționa "blocajul" pe care l-a creat președintele prin neluarea deciziei de numire a miniștrilor Transporturilor și Dezvoltarii.„Nu va rezolva…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, joi, pentru Mediafax, ca presedintele Klaus Iohannis a amanat numirea in functie a celor doi ministri, Olguta Vasilescu si Mircea Draghici, pentru ca este in campanie electorala si vrea sa intarzie performanta guvernului.