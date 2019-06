PSD, reacție după acordul anunțat de Iohannis PSD a luat la cunoștința, in urma conferinței de presa a Președintelui Klaus Iohannis de astazi, și nu in timpul consultarilor, de intenția acestuia de a propune partidelor politice din Romania un acord politic național pentru consolidarea parcursului european al Romanieim se arata intr-un comuncat de presa. PSD va analiza in cadrul Comitetului Executiv Național propunerea președintelui Iohannis și va formula un raspuns oficial. PSD susține consensul politic pe temele majore de interes național, mai ales atunci cand un astfel de demers este unul real și nu un joc electoral. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, marti, in cadrul Forumului Societatii Civile, despre contribuția societații civile adusa la intarirea democrației și a valorilor europene. Presedintele a aratat ca, dupa scrutinul din 26 mai, romanii au spus ferm ca iși doresc un parcurs european pentru Romania,…

- Zece familii din opt tari - printre care Germania, Franta, Italia, Portugalia, Romania, dar si Kenya si Fiji -, care isi asigura veniturile din agricultura si turism, au depus plangerea in urma cu un an, la 24 mai 2018. Intr-o decizie datata 8 mai, tribunalul de prima instanta al Uniunii Europene…

- Subvenții mai mari pentru fermieri. Fonduri europene mai ușor de atras de beneficiari. Mai multe burse de studiu „Erasmus+” pentru studenți. O Romanie puternica intr-un Uniune Europeana puternica. Sunt doar cateva dintre obiectivele noastre, ale Partidului Național Liberal (PNL), in viitorul Parlament…

- Iata transcriptul declaratiei sustinuta de catre Manfred Weber la Sibiu: "Doamnelor si domnilor, domnule presedinte Iohannis, domnule presedinte Daul, domnule Ludovic Orban,Parintii fondatori ai Uniunii Europene ar fi mandri sa ne vada astazi, de Ziua Europei, in Romania, la Sibiu,…

- "Parintii fondatori au Uniunii Europene ar fi mandri de ziua de astazi, Ziua Europei, la Sibiu, sarbatorim tot ceea ce am obtinut ca europeni, respectiv unitatea continentului nostru si principiile fundamentale ale libertatii si democratiei. Si ma bucur foarte mult sa fiu aici in Sibiu. Am 46 de…

- "Avem nevoie de un salariu minim in Uniunea Europeana, echivalent in fiecare tara membra cu 60% din salariul mediu in statul respectiv. Trebuie sa se puna capat muncii platite cu 3 euro pe ora″⁣, a explicat Frans Timmermans intr-o dezbatere organizata de social-democratii polonezi (SLD) in perspectiva…

- Europarlamentarul UDMR Iuliu Winkler a îndemnat cetatenii sa participe la referendumul din 26 mai si sa raspunda cu "da" la ambele întrebari pe tema justitiei, scrie Agerpres. „Noi îndemnam cetatenii sa participe la referendum si, mai mult decât atât,…

- "S-a sarit calul. Si de noi, pe de-o parte, de Guvern, dar si de Bruxelles. Avem un tratat, iar cand vine vorba de tratatul Uniunii Europene sunt unul dintre cei care am lucrat articol cu articol in vederea modificarilor si se numeste Tratatul de la Lisabona. (…) Justitia este o competenta partajata.…