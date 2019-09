Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea nu s-a prezentat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti, unde fostul ministru are primul termen in dosarul privind mita de 5 milioane de euro, in care este vizata alaturi de jurnalistul Dan Andronic, dosar retrimis in judecata dupa ce judecatorii ICCJ au anulat o parte din probe.

- O instanța americana a decis ca statul roman are de platit 331 de milioane de dolari plus dobanzile suplimentare acumulate din noiembrie 2018 lui Ioan Micula și companiilor sale, intr-o disputa legala care privește investițiile fraților Micula, cetațeni suedezi, in Romania. Un comunicat al societații…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, anunta ca reprezentantii partidului considera incorecta decizia Autoritatii Electorale Permanente de a refuza rambursarea sumelor cheltuite in campania pentru europarlamentare. "Luni vom depune actiune in instanta pentru a ne recupera sumele pe care credem…

- City Insurance, cel mai mare asigurator RCA din țara, a reacționat miercuri fața de falimentul cerut in instanța pentru datorii restante in valoare de 1,1 milioane de lei catre trei service-uri auto. Asiguratorul aduce in spijinul solvabilitații sale faptul ca in primele șapte luni din acest an a platit…

- 'Sectiunea 5 (de metrou - n. r.), da, in decembrie. Sunt rezolvate toate problemele', a spus Razvan Cuc. Seful de la Transporturi a precizat ca s-a acceptat esalonarea datoriilor pe care Metrorex le avea catre constructorul italian si a reiterat ca acestea nu afecteaza constructia Magistralei 5,…

- Romanii din diaspora se pot inregistra pe platforma www.votstrainatate.ro Foto: Elena Postelnicu Românii din diaspora se pot înregistra, începând de duminica, pe platforma www.votstrainatate.ro. Site-ul este creat de Autoritatea Electorala, pentru o evidenta…

- Kim Kardashian-West a castigat despagubiri de 2,7 milioane de dolari, dupa ce a acuzat brandul de moda Missguided USA ca produce haine copiate dupa tinutele sale create de mari designeri, informeaza AGERPRES. Vedeta a chemat brandul in fata justitiei americane, sustinand ca se foloseste de…

- Femeia e cu 20 de ani mai tanara decat Becker și e impreuna cu fostul sportiv din luna martie, dar Boris n-a recunoscut niciodata relația, scrie gsp.ro. Boris Becker a fost manageriat de Ion Țiriac in cea mai buna perioada a neamțului, dar dupa ce a strans peste 25 de milioane de dolari din…