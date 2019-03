Stiri pe aceeasi tema

- 'Autostrada Moldovei incepe astazi'', anunta vineri Partidul Social Democrat, reprezentantii PSD precizand ca acesta este un proiect lansat in 2017, in timpul guvernarii social-democrate. "Varianta de ocolire, la profil de autostrada, a municipiului Bacau este parte integranta…

- PSD a anuntat, pe Facebook, demararea proiectului Autostrada Moldovei, iar ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, va participa la inceperea lucrarilor, la ora 12.30. „Varianta de ocolire, la profil de autostrada, a municipiului Bacau este parte integranta din autostrada Moldova (coridorul IX pan european).…

- Reprezentanții Castelului Bran sunt solidari campaniei „șieu”. Printr-un mesaj pe Facebook, redat in limba romana și engleza, administratorii castelului Bran anunța ca se alatura campaniei”șieu”. „Și eu, Castelul Bran, vreau autostrada, vreau șosele și trotuare civilizate, vreau canalizare, vreau spații…

- "Autostrada Moldovei incepe azi!", a transmis Partidul Social Democrat, vineri, intr-o postare pe pagina de Facebook, in ziua in care are loc protestul, la nivel national, initiat de afaceristul sucevean Ștefan Mandachi, prin care romanii sunt incurajati sa opreasca lucrul timp de 15 minute, in data…

- Reacția salii in timpul Summit-ului din 2019 al Romanian Business Leaders cand a urcat pe scena antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi spune totul despre momentul critic in care simte ca se afla mediul de business din Romania. Deși Mandachi și-a dus mesajul și in vestiarele cluburilor de fotbal sau…

- Avem Autostrada A1, dar nu avem un drum rapid spre Belgrad. Pornind de la aceasta idee si de la actiunea lansata de omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, care a construit un metru de autostrada in localitatea sa de bastina, un gest prin care a dorit sa atraga atentia asupra necesitatii…

- Demersul lansat de un antreprenor roman a devenit viral și tot mai mulți i se alatura in protestul fața de incapacitatea autoritaților de a asigura o infrastructura decenta la nivel național. Dupa ce a construit, pe cont propriu, "primul metru de autostrada din Moldova", omul de afaceri sucevean Ștefan…

- Primul metru de autostrada a costat 4.500 de euro și ar urma sa fie „inaugurat” pe 15 martie, la ora 15. De asemenea, omul de afaceri, patronul unui lanț de restaurante fast-food, a anunțat ca tot pe 15 martie va intrerupe activitatea in toate restaurantele sale, timp de 15 minute, pentru a le atrage…