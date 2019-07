PSD preia inițiativa ”Fără penali în funcții publice” Antena 3 a obtinut in exclusivitate proiectul PSD privind modificarea Constitutiei. Social-democratii preiau campania USR - ”Fara penali in functii publice”, si propun ca persoanele condamnate definitiv sa nu mai poata ocupa demnitați. Cei din PSD-ALDE, propun prin aceasta modificare ca nici macar președintele Romaniei, sau nici un alt membru al Parlamentului care a suferit o condamnare penala sa nu mai poata ocupa funcții publice. De asemenea, conform acestui document Guvernul nu va putea da ordonanțe pe tema Justiției. VIDEO AICI Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

