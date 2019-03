Stiri pe aceeasi tema

- „Noi nu vom pune niciodata interesele de partid inaintea intereselor tarii”. „Mi-am asumat rolul de a deconta tot”. „De ce sunt rau? Sunt rau pentru ca vreau ca in tara sa nu mai intre fructe si legume otravite din strainatate? Pentru ca imi doresc ca si romanii sa aiba acces la credite?”. Si se poate…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Targu Jiu, ca discursul sustinut de el la alegerile organizatiei PSD Gorj, este al unui ''om care vrea sa spuna ceea ce gandeste si simte'', iar candidatul pe care PSD il va sustine pentru prezidentiale…

- La fel cum a facut si sambata, de la Resita, si de la Targu Jiu, unde s-a aflat in ultima zi a saptamanii, alaturi de mai multi lideri social-democrati, Liviu Dragnea a trimis sageti in directia presedintelui Iohannis. De aceasta data, aflat in mijlocul pesedistilor gorjeni, care isi aleg duminica noua…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a vorbit, sambata, la Reșița, despre pericolul "statului paralel", despre care spune ca este un "sistem care se apropie de poliție politica și de teroare in Romania". "E cineva aici in sala care are curaj sa vorbeasca la telefon despre orice cu oricine? Despre asta vorbim,…

- Liviu Dragnea a declarat, sambata la Reșița, ca statul paralel este un „sistem care se apropie de poliție politica și de teroare in Romania”, precizand ca atunci cand nimeni nu are curaj sa vorbeasca la telefon cu oricine și despre orice subiect, se poate vorbi despre stat paralel, scrie Mediafax.„E…

- "Astazi sper ca dupa alegerile din organizatia judeteana lucrurile sa intre in normal si ca faceti chiar politica partidului si a PSD pentru oameni, nu pentru gasti, nu pentru interese personale, nu pentru oameni care au folosit partidul asta pentru alte interese", le-a spus Liviu Dragnea celor care…

- „Miza alegerilor europarlamentare e uriașa. Vorbim de viitorul meu, al nostru, al europenilor al copiilor noștri, al parinților noștri”, a spus el. „PSD va caștiga alegerile in Romania, sunt convins ca și PSOE va caștiga alegerile in Spania. Romanii din Spania au incredere in voi, sunt convins ca…

- Iata declarația lui VICTOR PONTA: "Liviu Dragnea uraste PRO Romania si pe mine pentru ca de noi ii este frica / pentru ca spre deosebire de alti oameni nu ne poate cumpara sau speria/ pentru ca fata de Orban sau USR noi stim si vrem sa facem Opozitie / pentru ca oamenii seriosi si de buna credinta…