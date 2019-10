Stiri pe aceeasi tema

- Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget, iar informatia ca exista o gaura in buget nu e reala, a declarat, duminica, la Digi24, Marius Budai, ministrul Muncii, demis in urma motiunii de cenzura adoptata, joi, de catre Parlament.

- Senatorul PNL Marcel Vela (foto) a depus un proiect de lege care va permite magistraților sa utilizeze banii primiți pentru plata chiriei pentru achitarea ratelor la o locuința achiziționata. Vela susține ca masura va duce la fidelizarea personalului din sistemul judiciar, afectat de pensionarile masive…

- Autoritatea Electorala Permanenta a decis sa nu dea inapoi PSD banii cheltuiti la alegerile europarlamentare din luna mai a acestui an. Motivul il constituie dosarul penal in care este anchetat fostul trezorier Mircea Draghici, privind o presupusa frauda cu banii partidului. Președintele AEP, Constantin…

- Fermele crescatorilor de de animale care au solicitat subventia de 87 de euro la ovine si 200 de euro la bovine sunt verificate de angajatii Agentiei Nationala de Zootehnie. Este vorba despre plati pentru animale din rase in pericol de abandon, Pachetul 8, Masura 10 agro-mediu si clima, PNDR 2020.…

- Raportul AEP privind cheltuielile de campanie ale partidelor politice arata ca PSD a cerut sa i se deconteze o suma de 3,38 milioane lei (aproximativ 720.000 de euro), dar nu a primit niciun ban inapoi, deoarece cererea depusa nu a fost facuta corespunzator. In campanie, trezorier al PSD era Mircea…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, sustine ca omologul sau de la PNL, deputatul Costel Alexe, incearca sa destabilizeze filiala cu "o noua perdea de fum" atunci cand vorbeste despre migrarea unor primari din...