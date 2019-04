PSD poate! Guvernul poate! Ce putea face un parinte cu 84 de lei pe luna, cat era alocația pentru un copil pana la 31 martie? Putea cumpara dulciuri, cate ceva de imbracat, caiete, creioane, poate chiar cateva jucarii… Fiecare parinte iși are socotelile lui și stabiliește prioritațile in cheltuirea acelei sume de bani. Ce poate face un parinte cu 150 de lei pe luna, cat va primi pentru fiecare copil, incepand cu 1 aprilie? Semnificativ mai mult!Cum ar fi fost daca de aceasta creștere ar fi beneficiat romanii care se gandesc acum la perioada Paștelui, cu bucuriile, dar și cu cheltuielile sale? Am sa-i las pe parinți sa(-și)… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea a lansat sambata, in discursul susținut la Snagov, noi atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis. Dragnea a spus ca a "constatat ca lui Iohannis ii e lene și sa vorbeasca", reacție la faptul ca șeful statului s-a oprit de mai multe ori in timpul discursului de la…

- Bugetul pentru anul 2019 a fost și este un subiect fierbinte pe agenda publica a țarii noastre. Vorbim de banii prin care funcționeaza intreaga țara, care asigura bunul mers al statului. Din start au existat probleme, data fiind intarzierea cu care a fost construit, aprobat și transmis Parlamentului…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit despre declarațiile facute de Klaus Iohannis, care a spus ca Guvernul ca a facut bugetul pe cifre false. Dupa eșecul sesizarii la Curtea Constituționale pe...

- Razvan Popa, eurodeputat PSD, considera ca retrimiterea proiectului de buget la Parlament, deși Curtea Constituționala a respins sesizarea președintelui Iohannis arata lipsa de responsabilitate din partea acestuia din urma.”Președintele a prezentat o lista de false argumente pentru a susține…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca decizia sefului statului de a retrimite in Parlament Legea bugetului de stat este indispensabila pentru repararea bugetului pe 2019, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis face praf Guvernul! Reacție dupa decizia zilei "PNL…

- "Presedintele a trimis la Curtea Constitutionala legea privind plafoanele, care in esenta era constitutionala, dar a fost respinsa din motive procedurale, fiind acum pusi in situatia de a nu putea aplica bugetul in forma sa cum a rezultat din dezbateri. Probabil ca va trebui, intr-o procedura extrem…

- Klaus Iohannis a dat o replica PSD-ului dupa ce i s-a cerut sa iși ceara scuze copiilor pentru ca a amanat majorarea alocațiilor odata cu masura de a sesiza CCR pe legea bugetului. Președintele a declarat ca PSD-ul a dat prea mulți bani partidelor și ca nu mai au din ce sa mareasca alocațiile.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat marti ca Guvernul va adopta actul normativ care majoreaza alocatiile pentru copii si ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis ar trebui sa urgenteze promulgarea bugetului.