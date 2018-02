Stiri pe aceeasi tema

- In prima decada a lunii februarie, AEP a virat in conturile formatiunilor politice urmatoarele sume: Partidul Social Democrat - 2.204.374,71 lei; Partidul National Liberal - 1.009.961,37 lei; Uniunea Salvati Romania - 297.002,20 lei; Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor - 219.525,59 lei;…

- Subventiile virate de Autoritatea Electorala Permanenta in conturile partidelor politice, in luna februarie, totalizeaza 3.873.807,47 lei, se arata intr-un comunicat al AEP, transmis vineri AGERPRES. Potrivit sursei citate, in prima decada a lunii februarie, AEP a virat in conturile formatiunilor politice…

- Guvernul a luat joi, 8 februarie, o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit miercuri cu reprezentanti ai Grupului politic S&D (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor) din cadrul Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European. Potrivit unui comunicat al MJ, in cadrul…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, va prelua portofoliul afacerilor externe in viitorul guvern de la Berlin, potrivit acordului convenit de conservatori si social-democrati cu privire la distribuirea portofoliilor in noul executiv, a anuntat miercuri cotidianul german Bild, citat…

- Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, Tudorel Toader s-a declarat 'convins' ca exista astfel de dezinformari. "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere…

- Primaria Orașului Panciu va acorda un stimulent financiar pentru tinerii care se casatoresc. Inițiativa aparține edilului Iulian Nica și fost propusa spre aprobare consilierilor locali in ședința ordinara din luna ianuarie. „Incepand cu anul 2018, Primaria Orașului Panciu va acorda un stimulent financiar…

- Valoarea sporurilor se stabileste in functie de criteriile specifice pentru fiecare categorie in parte si corespunzator timpului efectiv lucrat in aceste locuri de munca, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Sporurile pentru…

- Proiectul cultural Seratele Bibliotecii, initiat de catre Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga" Alba, in parteneriat cu Asociatia "Sfanta Maria Magdalena", condusa de parintele Pimen, continua si in acest an. Prima editie a seratelor va avea loc vineri 26 ianuarie 2018 incepand cu orele 19:00, la Sala…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in prima decada a lunii ianuarie, 3.861.664,44 lei in conturile partidelor politice, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, informeaza un comunicat transmis…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei analizeaza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL, la legile justitiei, adoptate de Parlament, la sfarșitul lunii decembrie, anul trecut, in regim de urgența. Pe ordinea de zi a sedintei de plen…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman.Potrivit…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultarile cu partidele politice, in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea parlamentară.…

- Guvernul ar urma sa adopte in sedinta de miercuri un proiect de hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor. Pe ordinea de zi a sedintei Executivului de miercuri figureaza si un proiect de hotarare privind rechemarea unui consul…

- De la 1 ianuarie 2018, valoarea sprijinului financiar pentru persoanele cu dizabilitati a crescut cu circa 25%, urmand ca o a doua crestere sa se inregistreze in luna iulie a acestui an, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind…

- Președintele Klaus Iohannis a invitat, miercuri, la Palatul Cotroceni, toate partidele parlamentare, pentru consultari, im vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. PSD a anunțat că o va propune pe Viorica Dăncilă să prea șefia Guvernului. …

- PNL si USR vor alegeri anticipate Opozitia respinge categoric sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier si spune ca PSD ar trebui sa se retraga de la guvernare. PNL si USR vor alegeri anticipate, iar PMP va veni, miercuri, la Cotroceni, cu o propunere de premier. Petruta…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca va merge, miercuri, ca șef al unei delegatii PSD-ALDE, la consultarile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru, asta deși, anterior, afirmase ca nu va…

- In urma unor investigații, doi barbați cu varsta cuprinsa intre 24 și 44 de ani, originari din Dondușeni, au fost reținuți fiind suspectați de comercializarea drogurilor in partea de nord ai țarii.

- Fiecare delegatie poate fi formata din maximum 5 persoane. Programul consultarilor va fi urmatorul: Miercuri, 17 ianuarie 2018 Ora 12:00 - Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE); Ora 13:00 - Partidul National Liberal (PNL); Ora…

- In nota de fundamentare care insoteste proiectul de HG privind acordarea alocatiei zilnice de hrana pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave, se mentioneaza faptul ca personalul imbarcat pe nave beneficiaza in prezent de alocatie de hrana in cuantum de 26,28 lei/zi/tura de 12 ore pentru…

- "Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a Legilor Justitiei. ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a Legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR…

- Partidele politice au primit, de la stat, subventii de peste 3,2 milioane de lei in luna decembrie in Politic / Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Electorale Permanente, pentru luna decembrie a anului 2017, valoarea subventiei rezultate in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut…

- Reprezentantii PNL, USR si PMP au afirmat vineri, dupa adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2018, ca veniturile sunt supradimensionate, ca investitiile vor fi diminuate si ca nu vor fi respectate prevederile Tratatului fiscal, in timp ce deputatul Varujan Vosganian (ALDE) a declarat ca o reducere…

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Este cea de-a treila lege din pachetul de legi ale justiției. Proiectele merg acum la promulgare la președintele…

- "Directia Nationala Anticoruptie a anuntat astazi ca fostul director al Politiei Locale a Municipiului Bucuresti, impreuna cu alti patru sefi de servicii din cadrul institutiei, au fost trimisi in judecata pentru abuz in serviciu. Referitor la aceasta situatie, Directia Generala de Politie Locala…

- Consiliul Concurentei a finalizat investigatia privind posibile practici anticoncurentiale ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), prin acceptarea angajamentelor asumate de aceasta organizatie, angajamente ce elimina complet, imediat si definitiv ingrijorarile ce au condus…

- COMUNICAT DE PRESA Am votat astazi in Camera Deputaților modificarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activitații partidelor politice și Post-ul Agenda parlamentara: Claudia Gilia (PSD) – Partidele care promoveaza femei ar putea obține mai mulți bani de la buget apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Consiliul Concurentei anunta, intr-un comunicat transmis marti, ca a finalizat investigatia privind posibile practici anticoncurentiale ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), prin acceptarea angajamentelor asumate de aceasta organizatie. „Angajamentele asumate de…

- Politistii constanteni sunt in alerta maxima de noaptea trecuta dupa ce doua mari magazine din Medgidia si Harsova au fost jefuite. Faptasii, pentru ca probabil este vorba despre mai multe persoane, au creat o diversiune ca sa-i puna pe oamenii legii pe o pista falsa apoi au furat aparatele pay point.…

- In premiera judeteana, Sindicatul Liber Invatamant Sebes, prin președintele S.L.I. Sebeș, prof. Bogdan Circoana, a depus la Tribunalul Alba o actiune civila care are ca obiect acordarea sporului de predare simultana pentru un cadru didactic pentru invatamantul prescolar. Liderul sindical a precizat…

- ”Pana in prezent, am identificat sapte scenarii de calcul pentru actualizarea salariilor. Unii vor sa pastreze salariile brute din 2017 si in 2018. Altii vor sa pastreze salariile nete din 2017 prin modificarea salariilor brute. Cei din a treia categorie vizeaza pastrarea salariilor nete din 2017, prin…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in prima decada a lunii decembrie, 3.254.095, 89 lei in conturile partidelor politice, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, informeaza un comunicat transmis…

- Partidul National Liberal a depus peste 300 de amendamente la proiectul de buget pe 2018, printre care renuntarea la split TVA si cresterea pensiilor, a declarat luni presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

- In mod concret, printr-un proiect de OUG (pentru modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale), se instituie regula ca – modificandu-se Art. 6 – „(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 6 ani neretinerea sau neincasarea,…

- Guvernul a aprobat un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul santiar, precum si cadrele didactice. Personalul din sistemul…

- Partidul Social Democrat doreste sa isi exprime regretul pentru trecerea in nefiinta a Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei si transmite expresia intregii sale compasiuni pentru familia indurerata. "Valoarea regalitatii sta, de 142 de ani incoace, deasupra alternativelor politice sau a sistemelor…

- In sedinta de luni, comisia a inceput dezbaterile legate de ce-al doilea proiect din pachetul legislativ privind justitia, cel care se refera la modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca dezbaterea sa fie continuata marti. Luni insa, controversele au fost legate…

- Președintele Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE), Calin Popescu Tariceanu, infirma informațiile potrivit carora ar exista tensiuni in coaliția de guvernare. El a declarat, luni seara, într-o emisiune la Antena 3, ca "nu e niciun fel de tensiune" în coaliție,…

- Dezbaterea din Comisia speciala pentru legile justitiei merge mai departe. Dupa raportul pozitiv pe modificarea Legii 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor, luni s-a trecut la dezbaterea amendamentelor la legea 304/2004. La dezbateri a fost prezent si reprezentantul Uniunii Nationale…

- Ca ordonator principal, Administratia Prezidentiala va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 57,55 milioiane de lei. Potrivit proiectului de buget, sarcinile cele mai importante care dicteaza distributia resurselor financiare…

- Deputatii USR au depus, vineri, 5.000 de amendamente impotriva Ordonantei de urgenta a Guvernului referitoare la split TVA, fiind primul filibuster din Romania pe o tema extrem de importanta, anunta un comunicat al formatiunii transmis Agerpres. Conform sursei citate, amendamentele USR se intind…

- Ieri, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I numarul 921, au fost publicate Normele metodologice de aplicare in Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270 2015 privind Statutul rezervistilor voluntari. CAPITOLUL IDispozitii generaleArt. 1. 1 Incadrarea rezervistilor voluntari se…

- La data de 21 noiembrie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Vidra au desfașurat o acțiune in zona targului tradițional din comuna Vidra, pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la normele de convietuire sociala, constatarea faptelor de incalcare a normelor sanitare veterinare si pentru siguranta…