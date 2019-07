"Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica, anul trecut salariul mediu in județul Vrancea a fost de 2.128 lei, mai mare fața de județele: Vaslui (2.118 lei), Bistrița-Nasaud (2.098 lei), Neamț (2.071 lei) și Suceava (2.055 lei). De asemenea, in județele Braila (2.161 lei), Teleorman (2.162 lei), Buzau (2.164 lei) și Bihor (2.164 lei) salariul mediu net in 2018 a fost apropiat de cel din Vrancea. Totodata, datele statistice arata ca salariul mediu net a continuat sa creasca in Vrancea și in 2019, ajungand in luna aprilie la 2.439 lei. Așadar, salariul mediu net a crescut…