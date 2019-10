PSD plateste publicitate pentru a spune ca "USR are candidat penal!"

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, candidatul Alianței USR - PLUS la alegerile prezidențiale a precizat ca deși USR va vota &"împotriva Vioricai Dancila, nu va gira un alt guvern &"compus din oamenii care ne-au adus în situația de azi&".

- Liderul USR și candidatul la alegerile prezidențiale din partea alianței cu PLUS - Dan Barna îi sugereaza Vioricai Dancila sa îl propuna pe deputatul Catalin Drula pentru postul de comisar european, dupa ce Rovana Plumb a fost respinsa pentru aceasta

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca in vara i-a propus Vioricai Dancila sa le nominalizeze pe Corina Crețu sau Ramona Manescu pentru funcția de comisar european, dar aceasta a refuzat și a mers cu Rovana Plumb. Acum, Ponta ii inainteaza alte doua propuneri: Corina Crețu sau Luminița Odobescu.Citește…

- Romanii sunt imersați incet, dar sigur, in atmosfera de precampanie electorala. Deja, in Oradea au aparut panouri publicitare uriașe, infațișandu-l pe președintele Iohannis, cel care militeaza pentru „o Romanie normala”, in al doilea sau mandat. Intre timp, tabara anti-sistem USR Plus strange de…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca se mizeaza pe Mircea Diaconu, candidat independent la prezidențiale, deoarece in cazul in care acesta ia din electoratul Vioricai Dancila, atunci in turul al doilea ajunge Klaus Iohannis cu Dan Barna.„Calin Popescu Tariceanu, nu știu…

- Liderul USR Dan Barna ii da sambata replica Vioricai Dancila, care a spus despre el ca nu este „apropiat de oameni” și ca „sadește ura”, aducandu-i la cunoștința ca de o saptamana bate orașele și comunele din Moldova și sta de vorba cu toți oamenii care ii ies in cale. Mai mult, Barna o invita la…

- „Rectificarea bugetara a Vioricai Dancila loveste intr-un domeniu vulnerabil din Romania: educatia. Premierul a anuntat, astazi in sedinta de Guvern, ca taie 1 miliard de lei in total, iar programul „Merg la scoala" a fost eliminat complet. Este vorba despre tichetele pe care le-ar fi obtinut elevii…

- ”S-a trasat strategia de campanie. Discursul cu principii și linii generale poate fi oricand rostit de oricine, general valabile. Pe deasupra, Klaus Iohannis a lansat un atac foarte dur la PSD. Astfel, a spulberat orice speculație despre o pretinsa ințelegere cu Viorica Dancila și s-a așezat in fruntea…