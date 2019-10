Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Viorica Dancila il acuza pe presedintele Klaus Iohannis de "nepasare" si afirma ca acesta "se gandeste sa mai plece intr-o vizita externa, in loc sa ramana in tara pentru a-si instala guvernul". "Am aflat cu surprindere ca, in mijlocul uriasului blocaj institutional pe…

- Guvernul a cazut, dar Viorica Dancila nu știe incotro sa o apuce. Intrebata ce va face dupa ce va pleca de la Palatul Victoria, la un post de televiziune, Dancila a declarat ca nu știe inca unde va merge...

- Guvernul a aprobat 116 proiecte in domeniul infrastructurii din Fondul de Dezvoltare și Investiții. Anunțul a fost facut de prim-ministrul Viorica Dancila, la inceputul ședinței de la Palatul Victoria. Și a confirmat vizita pe care o va face peste cateva zile in Statele Unite.

- Precizarile au fost facute in contextul in care presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a propus vineri partidelor parlamentare un pact national pentru bunastarea romanilor."PSD-ul si-a atins limitele, nu mai are nici suport popular si intr-un stat democratic, un partid care nu mai…

- "O sa propun alti trei, tot de la ALDE, nu o sa poata sa excluda toata organizatia. Eu cred ca domnul Tariceanu va analiza foarte bine acest lucru, este clar ca nu avut o decizie care sa intruneasca unanimitate in cadrul ALDE, vedem din ce in ce mai multi membri ALDE care sustin cooperarea si acest…

- Viorica Dancila a anunțat, ieri, in timpul unei vizite la Suceava, ca remanierea guvernamentala avuta in vedere se va opera ca urmare a evaluarii miniștrilor din ambele partide aflate la Palatul Victoria. Mai...

- Liderii PSD și ALDE, Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu, au programata miercuri o intalnire la Palatul Victoria, potrivit Digi24. Intalnirea ar urma sa aiba loc dupa ce Tariceanu si Victor Ponta au discutat miercuri dimineata despre o alianta politica, iar Ponta cere ALDE sa iasa de la guvernare.De…

- Modificarile aduse codurilor penale, neconstitutionale Presedintele Klaus Iohannis a salutat decizia Curtii Constitutionale prin care au fost declarate neconstitutionale Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Seful statului critica coalitia PSD-ALDE pentru modificarile legislative…