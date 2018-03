Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic deputatului Catalin Radulescu, in urma pozitiilor publice pe care parlamentarul de Arges le-a avut in ultima perioada, anunta Agerpres.

- In urma cu puțin timp, in cadrul unei ședințe extraordinare care a avut loc la sediul PSD Argeș, social-democrații au hotarat retragerea sprijinului politic pentru deputatul Catalin Radulescu. Decizia a fost luata dupa ce la Congresul Extraordinar al PSD, deputatul Radulescu a candidat pentru o functie…

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic deputatului Catalin Radulescu, in urma pozitiilor publice pe care parlamentarul de Arges le-a avut in ultima perioada. "Imaginea organizatiei a fost grav afectata si trebuia luata o masura. Propunerea a fost aceea de…

- Secretarul de stat in Ministerul Energiei, Robert Tudorache, a participat, miercuri, 14 martie, la semnarea unui Memorandum de Ințelegere intre SN Nuclearelectrica SA și Parteneriatul pentru Cercetare și Educație pentru Sisteme Nucleare Avansate („CESINA”, reprezentat de Institutul pentru Cercetari…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 14 martie, prin vot final, urmatoarele proiecte legislative: 1. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (PL-x 585/2017) - lege ordinara – 155 voturi…

- PreAYedintele Comisie de CulturAƒ, deputatul PNL Gigel Aztirbu, a cerut, miercuri, A®n plenul Camerei DeputaAilor, demisia ministrului Culturii, George IvaAYcu, afirmA¢nd cAƒ dacAƒ PSD nu A®i retrage sprijinul, PNL va depune o moAiune simplAƒ A®mpotriva acestuia.

- Samuel Ionut Valceanu, tanarul acuzat ca și-a lasat prietenul sa moara pe strada in Pitești, risca o pedeapsa de cel mult un an de inchisoare. Barbatul de 20 de ani este cercetat in libertate pentru infracțiunea de lasare fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate. Politistii din Pitesti l-au…

- Tanarul argesean care duminica dupa amiaza a abandonat pe strada un barbat cunoscut drept consumator de droguri, care la scurt timp a fost declarat decedat, este cercetat in stare de libertate pentru infractiunea de lasare fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate. El risca o pedeapsa de cel…

- Politistii din Pitesti l-au audiat, in noaptea de duminica spre luni, pe Samuel Ionut Valceanu, tanarul care duminica dupa amiaza a abandonat pe strada un barbat inconstient care la scurt timp a murit. La audieri tanarul de 20 de ani le-a spus politistilor ca a petrecut seara impreuna cu victima…

- Klaus Iohannis este candidatul PNL la președinție pentru alegerile din 2019. Aceasta este decizia adoptata, duminica, de Consiliul Național al PNL. Totodata, forul de conducere al partidului a validat ca Ludovic Orban, președintele PNL, sa fie susținut pentru funcția de premier, in cazul in care liberalii…

- Noul presedinte executiv al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, sambata, ca o sustine pe Rovana Plumb la sefia organizatiei de femei a partidului. ''Organizatia de femei este una dintre cele mai puternice organizatii din Europa si cea mai puternica organizatie de femei din Romania,…

- Aviz negativ pentru proiectul de lege prin care procurorii sefi de parchete sunt numiti de Senat , inițiat de deputatul PSD Catalin Radulescu. Votul a fost dat, marți, in comisia de munca din camera Deputaților. Proiectul a primit insa un aviz favorabil de la comisia pentru drepturile omului. Senatul…

- Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Senat in calitate de prima Camera sesizata. Deputatii au adoptat-o cu 233 voturi 'pentru', 7 voturi 'impotriva'si 19 abtineri. Camera Deputatilor este for decizional pentru…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru.Imediat dupa verdictul CSM, Kovesi a reufzat orice declarație…

- Premierul Viorica Dancila a fost chestionata pe tema candidatului pe care PSD il va trimite la alegerile prezidentiale. Aceasta a fost intrebata daca este de parere ca Liviu Dragnea va candida. Raspunsul acesteia nu a fost unul clar in acest sens, dar a lasat de inteles ca acesta ar putea candida…

- Propunerea de revocare a sefei DNA trebuie sa fie doar inceputul, este de parere deputatul PSD Catalin Radulescu. Citește și: Tudorel Toader cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. Care sunt motivele „Tot ce a evocat ministrul Justitiei si care noi de mult timp spunem si ati vazut si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, dupa prezentarea sintezei unui raport privind activitatea manageriala la DNA, timp de 80 de minute, ca declanseaza procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Catalin Radulescu, supranumit ”depuattul mitraliera”, vrea ca Toader…

- Daca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, nu va fi revocata din funcție, Liviu Dragnea va avea mari probleme in partid, este de parere consultantul politic Cozmin Gușa, care a explicat, la Realitatea TV, de ce caștigator in urma acestui scandal care implica Direcția Anticorupție este nimeni altul decat…

- Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, initiata de un grup de parlamentari USR, a fost adoptata tacit luni de Camera Deputatilor, anunta Agerpres.

- Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, in sensul prevederii exprese a obligativitatii publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a opiniei separate sau, dupa caz, a opiniei concurente,…

- Iuliu Maniu si-a redactat testamentul cu mai bine de un deceniu inainte sa se stinga. Avand parca premonitia vremurilor de opresiune care l-au doborat, a semnat la Brasov, in fata notarului dr. Nicolae Ioanes, pe data de 8 februarie 1941, documentul prin care iti lasa toata avutia pamanteasca. “Sufletul…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, Alexandru Oprea, si-a dat vineri demisia din functie, dupa ce PSD i-a retras sprijinul politic.Membrii Comitetului Executiv al PSD Dambovita au analizat in sedinta de vineri activitatea reprezentantilor partidului in consiliul judetean si au…

- Subprefectul de Neamt, Iulian Jugan, a semnat, joi, ordinul de suspendare din functie a presedintelui Consiliului Judetean, Ionel Arsene, dupa ce acesta a fost arestat preventiv, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Marius Parvu este consilier in Consiliul Judetean Arges, pe listele Partidului Social Democrat Arges, in mandatul 2016-2020. De asemenea, Marius Parvu este directorul Directiei Petrochimice Bradu- Pitesti. In trecut a detinut aceasta functie si la Administratia Bazinala de Ape Arges Vedea. Conform surselor…

- Organizația Județeana Suceava a PMP pare rupta in doua, intre fostul lider Corneliu Popovici și viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, la puțin timp inaintea alegerilor pentru funcția de președinte. In cursul zilei de astazi, secretarul general adjunct a Organizației Județene PMP Suceava, Ioan Cozorici,…

- 64 de președinți de organizații locale PMP din județ solicita retragerea sprijinului politic celor doi consilieri locali ai acestui partid din municipiul Suceava. In cauza este vorba despre viceprimarul Sucevei, Marian Andronache și consilierul local Constantin Munteanu. Anunțul cu privire la ...

- O parte dintre iesenii care au venit miercuri in Piata Unirii au huiduit in timpul discursului presedintelui Consiliului Judetean, Maricel Popa, lider al PSD Iasi, aceleasi reactii fiind inregistrate si in timp ce consilierul prezidential Andrei Muraru prezenta mesajul sefului statului. …

- Razvan Mareș ramane viceprimarul Devei, dupa ce nu au fost suficiente voturi in ședința de consiliu local. De la ședința ordinara de astazi lipsesc toți consilierii PSD și viceprimarul Ovidiu Moș. De pe ordinea de zi s-a retras punctului 4, cel in care s-ar fi votat noul viceprimar. Propunerea…

- Razvan Mareș ramane viceprimarul Devei, dupa ce nu au fost suficiente voturi in ședința de consiliu local. De la ședința ordinara de astazi lipsesc toți consilierii PSD și viceprimarul Ovidiu Moș. De pe ordinea de zi s-a retras punctului 4, cel in care s-ar fi votat noul viceprimar.…

- Daniel Chițoiu, secretar general al ALDE: ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din funcția de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD „ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din funcția de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic…

- Uniunea Salvați Romania reacționeaza la retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose și anunțul demisiei acestuia. Formațiunea de opoziție ii cere președintelui Iohannis sa nu mai accepte desemnari din partea PSD-ALDE pentru funcția de premier și sa provoace alegeri anticipate.„USR…

- UPDATE 21.07: CEx a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, cu marea majoritate a voturilor, anunța Robert Kiss, reporterul Antena 3. Probabil, in scurt timp, Mihai Tudose iși va...

- Membrii Comitetului Executiv Național al PSD au decis, prin vot, in ședința de luni, 15 ianuarie, retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose.Potrivit surselor din cadrul ședinței, au fost doar patru voturi impotriva retragerii sprijinului politic. In urma votului din…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca le-a transmis foarte clar colegilor din PSD inca de la instalarea in functie ca "prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele", intrebat, luni, de presa ce va face in varianta retragerii sprijinului politic de catre Comitetul Executiv National al partidului.…

- 30 de organizatii judetene ale PSD, dintre care mai mult de jumatate presedinti interimari, au semnat luni la pranz in biroul lui Liviu Dragnea o cerere pentru retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose, potrivit unor surse din partid. Dragnea le-ar fi cerut imperativ celor 30 de presedinti…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu. 0 0 0 0 0 0

- Liviu Raischi, primarul comunei Tatarauca Veche, pleaca din funcție și cere azil politic mai multor ambasade. Potrivit primarului, decizia se datoreaza mai multor presiuni din ultimii ani, scrie Observatorul de Nord.

- "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, intrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD Catalin Radulescu potrivit careia Comitetul Executiv National al partidului trebuie sa se intruneasca de urgenta pentru a retrage sprijinul politic al echipei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca înca spera ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru. "Eu înca sper ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, întrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anunțat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose.

- In meciul fara manusi intre liderii PSD intervine si deputatul Catalin Radulescu. El cere o intrunire de urgenta a Comitetului executiv PSD pentru a se discuta schimbarea premierului Tudose.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu cere intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu, pe fondul conflictului dintre șeful Guvernului și ministrul de Interne,…

- Deputatul Catalin Marian Radulescu afirma, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii...

- Monalisa Pandelea, o cunoscuta artista din Pitesti, s-a stins din viata la varsta de doar 26 de ani. Tanara a murit miercuri noapte, sustin apropiatii, pe patul unui spital. Superba satena fusese diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer si se pare ca necrutatoarea boala a fost descoperita prea…

- PSD a pregatit o noua bomba pentru Codul Penal. Catalin Radulescu, zis si deputatul "mitraliera", a initiat propunerea legislativa pentru modificarea articolului 175 privind Codul Penal. Proiectul controversat, care a fost semnat de 40 de deputati si senatori PSD, prevede ca persoanele…

- Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este „pura ticalosie” si afirma ca initiatorii unor astfel de provederi ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. „Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari este pura…

- Parlamentul Romaniei a adoptat, vineri, 22 decembrie, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru si 95 impotriva. A fost adoptat si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru si 90 impotriva. In sedinta comuna a celor doua Camere…

- Faptele care au determinat conflictul de interese sau starea de incompatibilitate se prescriu in termen de trei ani de la data savarsirii lor, potrivit unei propuneri legislative semnata de 105 parlamentari PSD si inregistrata joi la Camera Deputatilor. Propunerea legislativa a fost initiata…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior…

- Mai multi deputati PSD au initiat un proiect de lege prin care se propune ca faptele de coruptie in urma carora se obtin foloase necuvenite pentru pentru altii sa nu mai fie incriminate, motivand ca „o asemenea abordare nu are legatura cu realitatea”. Propunerea legislativa pentru modificarea…