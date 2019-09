Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Emanoil Savin, care este și finului lui Liviu Dragnea, și-a anunțat miercuri demisia din PSD.Emanoil Savin și-a anunțat demisia exact în momentul în care PSD se pregatea sa-l promoveze, în plenul Senatului fiind anunțata intenția de a fi numit președinte la Comisia…

- Senatorul PSD Emanoil Savin, fost primar al Bușteniului, și-a anunțat miercuri, in plen, demisia din grup. Savin a zis ca va activa senator neafiliat. El și-a anunțat demisia dupa ce PSD se pregatea sa-l promoveze: liderul de grup a anunțat ca Savin va merge secretar in comisia de Aparare, dupa care…

- "Sa stiti ca doamna Birchall de la justitie nu vorbeste in numele PSD! Agenda ei de lucru nu are nicio legatura cu cea a partidului. Si nici cu voturile a milioane de romani care inca mai spera ca PSD sa faca dreptate! Si sper ca toata lumea sa inteleaga asta!", scrie Codrin Stefanescu pe Facebook.…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri ca din ce in ce mai multi membri ai ALDE sustin cooperarea cu PSD si a precizat ca, in cazul in care Calin Popescu Tariceanu ii va exclude pe Gratiela Gavrilescu, Ion Cupa si Stefan Baisanu, propusi la Mediu, Energie si Relatia cu Parlamentul, va nominaliza…

- Grupul parlamentar al PSD a stabilit sa il susțina pe fostul ministru de Externe Teodor Meleșcanu pentru funcția de președinte al Senatului a anunțat Viorica Dancila, la finalul intrunirii senatorilor social-democraț. Intrebata daca Teodor Meleșcanu a fost intrebat cu privire la acest subiect, Viorica…

- Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca in urma afilierii la grupul ALDE a senatorilor Pro Romania Adrian Tutuianu, Vasile Ilea si Nicolae Marin, urmeaza ca grupul sa fie unul parlamentar mixt, care sa poarte denumirea „Democratia”. „Ca urmare a anuntului facut de colegii senatori Țutuianu, Vasile Ilea…

- Grupul parlamentar al PSD a stabilit sa il susțina pe fostul ministru de Externe Teodor Meleșcanu pentru funcția de președinte al Senatului a anunțat Viorica Dancila, la finalul intrunirii senatorilor social-democrați, transmite Mediafax.Intrebata daca Teodor Meleșcanu a fost intrebat cu privire…

- In perioada in care s-a elaborat Legea bugetului de stat, liderul de atunci al PSD, Liviu Dragnea, era in plin razboi cu serviciile secrete și a ordonat sa fie taiați bani din bugetul SRI, iar aceștia sa fie redirecționați catre Educație. Cu Dragnea ieșit din peisaj, optica Guvernului s-a schimbat,…