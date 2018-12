Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in PSD. Deputatul Ion Mocioalca, preșesintele PSD Caraș-Severin a anunțat ca demisioneaza din partid și se inscrie in Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta. Anunțul a fost facut pe Facebook. Totul in condițiile in care se pregatea debarcarea sa din fruntea filialei dupa ce semnase…

- Noul partid al lui Victor Ponta va avea la sfarsitul acestei saptamani, pe 20-21 octombrie, primul congres organizat de la infiintarea Pro Romania, pana atunci deputatul colindand tara pentru a discuta cu simpatiza...

- Din pacate, acum, daca informatiile mele sunt corecte, ne-am intors la perioada in care Delta devine un fel de lac Belina. E a lui Dragnea. (...) Am facut centrul de la Uzlina ca pe un loc in care orice invitat din afara Romaniei sa vina sa vada frumusetea Romaniei. Am adus prim-ministri, comisari europeni,…

- PSD va fi timp de cel putin 10 ani partidul care a batut Diaspora in Piata Victoriei si a gazat oameni, a declarat marti, la Buzau, presedintele Pro Romania, Victor Ponta, care a sustinut ca primul lucru pe care ar trebui sa-l faca viitorul lider al PSD este sa-si ceara scuze pentru ce s-a intamplat…

- "Am fost membru PSD 16 ani, pana m-a dat Dragnea afara, n-am vazut niciodata aceasta ura pe care o simt acum, ura este contra lui Dragnea, dar se duce la PSD. Numerele faimoase de inmatriculare nu erau cu Dragnea, erau cu PSD. Foarte multi oameni spun au votat PSD 20 de ani, dar nu vor mai vota niciodata…

- "Nu poti sa schimbi presedintele Camerei Deputatilor, poti sa schimbi Regulamentul Camerei, primul pas. Si noi asta vom depune ca amendament la Regulamentul Camerei Deputatilor - schimbarea acelui articol care spune ca numai grupul parlamentar poate sa propuna, in asa fel incat, printr-o majoritate…