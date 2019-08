Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Nicolae Marin, proaspat demisionar din PSD, a anunțat ca s-a inscris in Pro Romania și deja promoveaza candidatul pe care formațiunea lui Victor Ponta il susține la prezidențiale - Mircea Diaconu.

- Pro Romania sustine candidatura lui Mircea Diaconu la Presedintia Romaniei, a anuntat, luni, liderul partidului, Victor Ponta. El a adaugat ca formatiunea sa il sustine pe Diaconu in calitate de candidat independent, si nu de membru al Pro Romania. "Majoritatea colegilor a fost…

- Un congres aproape in soapta. O sala de marime medie, un public tacut, aplauze de complezenta, ca la teatru, unde se joaca o piesa clasica, modesta, cu actori de mana a doua. Viorica Dancila, votata in unanimitate candidat prezidential al PSD, va juca, cu siguranta, cartea modestiei. Crede in oameni,…