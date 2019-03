Postarea a aparut pe pagina de Facebook a partidului cu cateva minute inaintea adoptarii bugetului in Parlament. POSTAREA DE PE PAGINA DE FACEBOOK A PSD “Bugetul acestui an aduce investiții mai mari decat oricand și continua sa imbunatațeasca viața oamenilor. Romanii din Regiunea de nord-estul țarii – una dintre cele mai sarace – vor primi intre 5.000 și 10.000 de euro pentru amenajari necesare pentru un standard normal de civilizație. Concret, este vorba despre eliminarea wc-urilor medievale din fundul curții și inlocuirea lor cu toalete in interiorul locuinței, despre izolarea caselor…