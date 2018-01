Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca membrii filialei social-democrate au solicitat, vineri seara, convocarea imediata a Comitetului Executiv National, propunand ca acesta sa aiba loc lunea sau martea viitoare, pentru a lamuri situatia din partid.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu cere intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu, pe fondul conflictului dintre șeful Guvernului și ministrul de Interne,…

- Senatorul PNL Mures Cristian Chirtes a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca problema autonomiei invocata de UDMR-PPMT-PCM este o noua 'fumigena' pe care liderii comunitatii maghiare o arunca in spatiul public, atat pe fondul apropierii alegerilor din Ungaria, cat si pentru distragerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca in spatiul public se discuta prea putin despre invatamant, punctand ca este necesara dezvoltarea educatiei in baza unei viziuni si a unei strategii pentru a evita "haosul legislativ sau reformele care se anuleaza reciproc la cativa ani distanta".…

- Luni, 8 ianuarie 2018, a avut loc la sediul din Kisselef, ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Potrivit Statutului, Comitetul Executiv Național „este structura de conducere și de decizie al partidului care coordoneaza activitatea partidului intre Congresele PSD.” Sintem la finele unui an –…

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, in emisiunea realizata de Radu Tudor, Oprișan i-a reproșat lui Dragnea ca a luat mai multe detalii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea nu este de acord cu organizarea in perioada urmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. Declarația a fost facuta dupa sedinta Comitetului Executiv Național, un organism de…

- Primarul PSD al Iasiului Mihai Chirica a declarat pentru News.ro ca spera ca urmatoarea reuniune a Comitetului Executiv National, care ar urma sa aiba loc la Iasi, sa nu insemne turism social-democrat, ci PSD sa-limputerniceasca pe Mihai Tudose sa semneze contractul pentru construirea autostrazii Iasi-Targu…

- Schimbarile pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv Național genereaza tensiuni in interiorul coaliției de guvernare. Membrii ALDE sunt contrariați deoarece partenerii de coaliție nu i-au anunțat cu privire la modificarile pe care intenționeaza sa le impuna. Surse din ALDE susțin…

- "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci si pe care eu am sustinut-o si cred ca ar fi un pas inapoi pentru ca ii da presedintelui partidului o legitimitate foarte mare. Asta nu are nicio legatura cu demiterea…

- In sedinta de luni, membrii Comitetului Executiv National ar trebui sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si sa solicite organizarea de urgenta a unui congres extraordinar, spune europarlamentarul PSD Catalin Ivan. Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului…

- Conducerea PSD se reuneste luni, in sedinta Comitetului Executiv National Conducerea PSD se reuneste luni, în sedinta Comitetului Executiv National, pentru a-l desemna pe noul ministru al apelor, dupa demisia Doinei Pana, în urma cu câteva zile. În centrul discutiilor…

- E petrecere mare in PSD, de Sfantul Ioan, duminica seara! Conform unor surse, mai mulți lideri social-democrați s-au intalnit pentru a se distra la ziua presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene. Liderul moldovean este unul dintre apropiații lui Liviu Dragnea.Desigur, se discuta…

- Europarlamentarul PSD, Catalin Ivan, sustine ca, in sedinta de luni, membrii Comitetului Executiv National ar trebui sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si sa solicite organizarea de urgenta a unui congres extraordinar.Catalin Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook,…

- Pe langa organizarea unui congres, PSD se pregateste sa relaxeze criteriile de integritate pentru membrii sai. Liderii formatiunii vor sa modifice Statutul partidului pentru a le permite membrilor cu probleme penale sa ramana in functii politice.Schimbarea la care se gandesc social democratii ar putea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut "asa un entuziasm" de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut ‘asa un entuziasm’ de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar in…

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, deputatul Florin Iordache, a declarat vineri ca nu a tradus legile Justitiei pentru ambasade, ci pentru tot spatiul public, precizand ca el a transmis documentele MAE, ministerul condus de Teodor Melescanu urmand sa decida cui trimite aceste documente.

- ”Eu nu am treaba cu ambasadele. Eu am transmis Ministerului Afacerilor Externe ceea ce este public - legile in romana si in engleza. Mai departe, corespondenta cu ambasadele, cu Bruxellesul si asa mai departe este treaba Ministerului de Externe. (...) Inteleg ca ei inca nu au primit. De ce sa persifleze…

- C-Lounge, cea mai noua locatie din Bucuresti, amplasata in mijlocul marilor corporatii din platforma Pipera, isi anunta marea deschidere sambata, 16 decembrie 2017, ora 21:00. Spatiul de 450 mp a fost creat special pentru evenimente, acesta reprezentand un concept urban, in stil industrial. Astfel,…

- Acum mai bine de 30 de ani, in micul oras Schengen din Luxemburg, liderii Europei scriau o noua pagina in istoria Uniunii Europene. Ei puneau bazele zonei de circulatie fara pasaport, permitand, astfel, cetatenilor europeni sa calatoreasca liber pe teritoriul Uniunii.

- În contextul apariției în spațiul public a mai multor speculații care vizeaza circulația garniturilor de pe cursa Chișinau – Moscova, CFM vine cu urmatoarele precizari: Î.S. „Calea Ferata din Moldova" nu a recepționat nici un act confirmativ din partea…

- Avand in vedere faptul ca zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2017 au fost declarate zile de doliu național pe teritoriul Romaniei in memoria Majestații Sale Regele Mihai al Romaniei, programul de evenimente din Piata Sfatului, prevazute in aceasta perioada in cadrul „Brasov, oras din poveste”, se anuleaza,…

- Este deja un lucru obișnuit ca social-democrații sa-și serbeze cu fiecare ocazie colegii care poarta nume de sfinți. Astfel, Sf. Nicolae este, din nou, un bun prilej de sarbatoare in randul membrilor PSD, dat fiind faptul ca atat liderul lor cat și președinte executiv al partidului au acest nume. …

- Sociologul Marius Pieleanu spune ca din punctul lui de vedere, un miting cu 100 000 de oameni in București ar fi avut un mai mare impact, decat o mulțime de alte mitinguri in țara, cu cateva mii de oameni. "55 000 de oameni au fost la lansarea candidaturii lui Victor Ponta pe Arena Naționala…

- Consiliul Local a decis sa inchirieze prin licitatie publica cea mai noua piata acoperita construita in municipiul Targu Jiu. Este vorba de o cladire cu un etaj si cu toate dotarile necesare pentru activitatea de comert produse alimentare si nealimentare. Comerciatii din Piata Centrala, zona neprotejata…

- Secretarul general adjunct al PSD iese la atac dupa dezvaluirile si acuzatiile lansate de fostul sef al PSD, Victor Ponta. Codrin Stefanescu sustine ca afirmatiile lui Ponta nu sunt altceva decat minciuni si spune ca deputatul este "pus" sa vorbeasca despre aceste lucruri. "Credeti miseliile…

- Orice formațiune PSD poate organiza manifestații publice oricand, a anunțat ieri, liderul partidului, Liviu Dragnea. Anunțul a fost facut dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD care a avut loc la Baile Herculane. „Am decis astazi in Comitetul Executiv Național ca orice organizație PSD din…

- Liderii PSD, reuniti vineri in sedinta Comitetului Executiv National (CExN) la Baile Herculane, au adoptat in unanimitate o rezolutie in care denunta existenta unui asa numit ”Stat Paralel si Ilegitim” care, in opinia lor, incearca sa preia controlul asupra puterii politice si care reprezinta un pericol…

- Un lider liberal da o lovitura dura social-democratilor! Secretarul general adjunct al PNL Giurgiu, Ionel Dinu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca in nume personal va depune la Tribunalul Bucuresti o solicitare de dizolvare a PSD pe cale judecatoreasca, potrivit normelor legale, pentru…

- Cateva zeci de angajați APIA Olt au protestat vineri, la Slatina, intrerupand lucru pentru aproximativ doua ore și coborand in fața instituției purtand afișe cu mesajele: "Salarii de baza egale pentru munca cu valoare egala"; "Munca similara, salarii similare"; "Domnule ministru, acum știți de nemulțumirile…

- Stadiul implementarii programului de guvernare, la 10 luni, se va afla cel mai probabil în centrul discutiilor reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, care va avea loc vineri la Baile Herculane, în prezenta presedintelui partidului, Liviu Dragnea, si a premierului Mihai Tudose. …

- Liderul social-democraților gorjeni, Florin Carciumaru nu considera ca se impune o demisie a lui Liviu Dragnea, președintele PSD, in ciuda faptului ca acesta a fost pus sub acuzare de DNA in dosarul “Teldrum”. Deși susține ca nu a avut deocamdata nicio consultare cu membrii Organizației Județene pe…

- Unul dintre cei mai vocali lideri ai PSD scoate la iveala planurile social-democratilor dupa ce DNA l-a pus sub acuzare pe presedintele partidului, Liviu Dragnea. secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, sustine ca nu este nevoie de un vot de sustinere pentru Dragnea, pentru ca…

- Spatiul pentru evenimente este situat in com. Iacobeni, jud Suceava, la E58, la 12 km de Vatra Dornei si este cunoscut in zona sub numele de “Clubul Minier Iacobeni”. Are o suprafata utila de 763 mp si este dispus pe 1 etaj si parter, fiind amplasat pe un teren in suprafata de 4.716 mp

- Masinile „uitate” de proprietari vor disparea in urmatoarea perioada de pe domeniul public, dupa ce va fi semnat si contractul de servicii cu operatorul care se va ocupa de aceasta activitate. Pana acum, in tot orasul, Politia Locala Brasov a identificat 180 autovehicule abandonate de proprietari…

- Serban Nicolae, lider al grupului social-democrat din Senat si membru al Comisiei juridice, a apreciat ca ar fi nevoie de o definitie mai clara a abuzului in serviciu, astfel incat societatea sa fie in cunostinta de cauza si sa nu confunde aceasta infractiune cu cea de coruptie."Eu cred ca…

- „Eu cred ca actuala definitie este facuta mai degraba acuzator, in asa fel incat se confunda lucrurile. Foarte multi oameni - i-ati vazut in spatiul public - spun: «coruptii sunt totuna cu hotii», «abuzul in serviciu inseamna coruptie». Lucrurile sunt spuse anapoda in spatiul public si atunci societatea…

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, susține ca președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a devenit ''avocatul corupției in spațiul public'' și ''a transformat a doua poziție in stat in platforma lansarii de mahalagisme''. Raluca Turcan catalogheaza drept ''descalificanta'' reacția…

- "Tu stii ce mai face si pe unde umbla copilul tau?" este intrebarea lansata in spatiul public de catre purtatorul de cuvant al IPJ Suceava. Ionut Epureanu a avut misiunea de a le da familiilor vestea cumplita despre moartea celor cinci tineri care au ars de vii in accidentul din Suceava. Barbatul…

- Sursele citate au aratat ca au fost dispuse o serie de masuri a caror indeplinire in termenele stabilite urmeaza a fi verificata ulterior tot de Inspectia Judiciara. Potrivit surselor mentionate, concluzia a fost ca activitatea manageriala la DNA a fost eficienta. Sectia pentru procurori…

- Avand in vedere ca pe 1 noiembrie brasovenii merg in numar mare la cimitire pentru a-i pomeni pe cei trecuti in nefiinta, municipalitatea brasoveana a anuntat ca in ultima perioada s-au efectuat mai multe lucrari la Cimitirul Municipal. Astfel, potrivit administratorului public al Brasovului, au fost…

- Laura Codruta Kovesi a vorbit despre cele mai recente declaratii din spatiul public care o vizeaza, si anume cele ale fostului premierul Victor Ponta care sustine ca l-a vazut personal pe Liviu Dragnea cum se ruga de sefa DNA sa il ajute intr-un dosar penal. "Sa nu uitam ca (Liviu Dragnea…

- Referitor la unele informații aparute in spațiul public, cu privire la desființarea sau comasarea unor linii de transport public de calatori din municipiul Brașov, RATBV S.A. face urmatoarele precizari: Informațiile prezentate nu sunt de actualitate și nu reprezinta fundamentul unor masuri ce ar urma…

- "Romania este tot mai aproape de spatiul Schengen", sustine europarlamentarul Emilian Pavel. Social-democratul a anuntat recent ca Romania a obtinut o noua reusita dupa ce Parlamentul European a votat un proiect mult asteptat: sistemul de intrare/iesire in spatiul Schengen.Citeste si : CSM,…

- In cursul zilei de marți, in intervalul orar 9 – 13, 33 de polițiștii rutieri au organizat pe raza municipiului Brașov o acțiune cu efective marite care a avut drept obiective identificarea și sancționarea cazurilor de nerespectare a dispozițiilor legale referitoare la acordarea prioritații de trecere…

- "Exasperați de mirosul insuportabil, de gandacii și de cantitatea din ce in ce mai mare de gunoi, locatarii unui bloc situat pe Bulevardul Giurgiului din sectorul 4 au sesizat autoritațile de faptul ca sanatatea lor este pusa in pericol de un comerciant care a transformat spațiul comun de la parterului…

- In perioada 16 - 22 octombrie, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane organizeaza o serie de evenimente dedicate marcarii Zilei Europene de Lupta impotriva Traficului de Persoane, celebrata pe 18 octombrie. Aceste evenimente se desfașoara in cadrul campaniei de informare si prevenire „Saptamana…

- Presiunile exercitate in spatiul public depasesc „limitele unor critici acceptabile intr-o societate democratica”, a spus, marti, in Parlamentul European, procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ea precizand ca e nevoie de sprijinul institutiilor europene pentru continuarea luptei anticoruptie.…