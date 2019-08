Stiri pe aceeasi tema

- Partidele au primit, pentru luna august, subvenții de 19,7 milioane de lei, peste jumatate din suma, respectiv 11,2 milioane mergând catre PSD, potrivit datelor Autoritații Electorale Permanente. PNL a beneficiat de subvenții de 5,1 milioane de lei, iar USR de 1,5 milioane de lei. ALDE…

- Patronul unei firme de microbuze din Gorj, trimis in judecata pentru ultraj, in urma unei altercații care a avut loc in luna ianuarie a anului 2017, in urma unui control efectuat de polițiști in trafic, a aflat prima sentința. Magistrații de la Judecatoria Targu-Carbunești au dispus condamnarea fara…

- De rasul… politicii: USR acuza PSD ca fura inițiativa ”Fara penali in funcții publice” și ”strecoara modificari constituționale nocive” Uniunea Salvați Romania acuza Partidul Social Democrat de ipocrizie și de furt, cu privire la depunerea unui proiect de lege de revizuire a Constituției in care a inclus…

- 'Imi doresc ca, in urma Congresului Extraordinar de sambata, Partidul Social Democrat sa iasa intarit. Este timpul ca toate energiile colegilor din partid sa se uneasca in jurul unei echipe care sa inceapa reconstructia partidului, pe baze de competenta si performanta. Este timpul ca generatia tanara…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, acuzat de viol în SUA, a primit citatia de a se prezenta la tribunal, conform documentelor depuse, vineri, de avocatii sai la un tribunal federal din Nevada, relateaza AFP, conform News.ro.Cvintuplu câstigator al Balonului de Aur, Ronaldo este…

- Premierul Viorica Dancila a primit rapoartele de la Ministerul Afacerilor Externe si de la Ministerul Afacerilor Interne cu privire la organizarea si desfasurarea votului din diaspora de pe 26 mai, iar in scurt timp le va face publice, au precizat joi surse politice. Saptamana trecuta,…

