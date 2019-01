Social-democratii afirma ca nu ar trebui sa ne mire faptul ca strainii au o impresie proasta despre Romania in conditiile in care "insusi primul om din stat isi critica tara in fata presei internationale". "Nu trebuie sa ne mai miram ca strainii au o impresie proasta despre Romania, cand insusi primul om din stat isi critica tara in fata presei internationale!", scrie PSD, marti, intr-o postare pe pagina de Facebook. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Aachen, referindu-se la deprecierea leului in raport cu euro, ca PSD guverneaza "prost" si acest lucru se reflecta si in cursul de schimb.…