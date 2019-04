PSD nu se mai mulțumește cu România. Vrea reformarea întregii Europe Reprezentanții PSD aduc in discuție un nou dublu standard care se practica in UE, in afara de cel privind alimentele, și anume in aplicarea regulilor fiscale europene. Departamentul pentru Politici Bugetare din cadrul PSD a publicat un tabel in care sunt prezentate modul cum statele membre ale UE respecta obligațiile in ceea ce privește menținerea in parametrii impuși de Comisia Europeana a mai multor indicatori precum deficitul bugetar, deficitul structural, datoria guvernamentala, angajamentul privind respectarea MTO și regula fiscala privind reducerea datoriei. Concluzia este ca Romania este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

