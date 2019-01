PSD ”nu reuseste sa finalizeze niciun contract fara suspiciuni de coruptie”

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt suspiciuni ca procedura nu s-ar fi derulat in deplina legalitate, iar secretarul de stat pentru Armamente a sesizat Parchetul Militar. Miza este uriasa. Pentru aceste nave de lupta, Guvernul e gata sa plateasca peste un miliard si jumatate de euro. Analistii spun ca implicatiile deciziei sunt…

- USR considera ca blocajul generat de licitația pentru corvete, simultan cu atacul la șeful Armatei, nu face decat sa destabilizeze flancul de est al NATO și servește direct intereselor Rusiei, care lupta pentru controlul in Marea Neagra.

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat sambata ca nu stie despre ce suspiciuni este vorba in cazul suspendarii procedurii de achizitie a corvetelor multifunctionale, el subliniind ca va lasa Parchetul sa se pronunte in acest caz. "Autoritatea contractanta din cadrul Ministerului…

- Secretarul de stat pentru Armamente din cadrul MApN, Andrei Ignat, l-a informat vineri pe ministrul Gabriel Les ca a suspendat procedua de achizitie a corvetelor multifunctionale, se arata intr-un comunicat MApN. Motivul este legat de afectarea interesului national in cazul acestei achizitii.…

- In ultima postare, ministrul lanseaza o serie de acuzatii la adresa presedintelui Klaus Iohannis din cauza refuzului de a accepta propunerea la sefia Statului Major al Armatei, scrie g4media.ro. Un cititor il intreaba pe Gabriel Les daca este adevarat ca n-a satisfacut stagiul militar si daca a tinut…

- Presedintele Klaus Iohannis a respins, in cadrul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, propunerea ministrului Apararii, Gabriel Les, pentru sefia Statului Major si a decis sa-i prelungeasca mandatul generalului Nicolae Ciuca. PSD il propusese pe generalul locotenent Dumitru Scarlat, reprezentantul…

- Ambasadorul Ucrainei la Chișinau, Ivan Gnatișin, a oferit un interviu pentru TIMPUL, in care a subliniat ca Rusia a comis un act direct de agresiune militara impotriva Forțelor Maritime Militare ale Ucrainei. Astfel, „Rusia și-a aratat adevarata fața in cel de-al cincilea an de razboi impotriva Ucrainei.…

- China a dezmintit miercuri ca ar reprezenta o amenintare pentru Europa, dupa declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron in legatura cu o armata europeana si necesitatea de a proteja continentul impotriva Chinei, a Rusiei si chiar a Statelor Unite, relateaza AFP. ''Noi nu…