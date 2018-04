PSD nu renunta la Pilonul II: romanilor li se arunca in fata platitudini care sfideaza orice logica economica si sistemul de pensii private

Stiri pe aceeasi tema

- "PNL atrage atentia asupra faptului ca, din nou, ministrul Muncii si Guvernul au mintit in privinta pilonului II de pensii. Dupa cum va aduceti aminte, ministrul Muncii a declarat in repetate randuri ca prin scaderea procentului din contributiile de asigurari sociale pentru pilonul II de pensii de…

- Pilonul doi de pensii ar putea deveni opțional, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a recunoscut ca statul va face tot posibilul sa-i atraga pe oameni catre pilonul I, pe care-l gestioneaza complet.

- "Revolutia fiscala a guvernarii Dragnea Tariceanu loveste puternic in buzunarele romanilor, si nu doar acum, ci si pe termen mediu si lung. Scapata de sub control, sarabanda modificarilor legislative isi arata pe zi ce trece adevaratele efecte, contribuabilii trezindu se de la 1 ianuarie nu doar cu…

- Fondul de Garantare a IMM-urilor a acordat in anul acesta peste 2.900 de promisiuni de garantare, iar alte 1.000 sunt in analiza, scrie Economica.net . Programul Prima Casa 2018 este derulat prin intermediul a 15 banci finanțatoare: Bancpost, Banca Comerciala Romana, BRD – Groupe Societe Generale, CEC…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat recent un set de norme pentru introducerea, de la 1 aprilie 2018, a platilor esalonate pentru Pilonul II si III de pensii private. Pana in prezent, suma acumulata din contributii se platea numai o data, integral, la iesirea in pensie.

- Contribuția la pilonul II de pensii a scazut. La finalul anului trecut, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dadea asigurari ca nu se vor reduce contribuțiile la Pilonul II, deși scade procentul virat de stat de la 5,1% la 3,75%. „Contribuțiile la Pilonul II nu se reduc. Anul acesta (2017- n.r.)…

- Intrebat daca parlamentarii PSD au boicotat audierea lui Mugur Isarescu din Parlament, de joi, Liviu Dragnea a negat, sustinand ca poate social democratii nu au avut incredere in intentiile conducerii BNR. "Or fi avut vreun motiv. Ce boicot? Nu boicotam BNR. O sprijinim de 28 de ani. Inteleg…

- "Cele mai frecvente litigii soluționate au aparut ca urmare a diferențelor mari dintre sumele propuse de catre asiguratori in dosarele de dauna și calculele pe care consumatorii le primesc in urma evaluarilor sau constatarilor din unitațile de service, dar și din cauza lipsei de comunicare transparenta…

- Reducerea contributiilor la pensie va afecta actuala generatie si investitiile in economie, in pofida faptului ca in 2018 nu s-a schimbat arhitectura sistemului, inca, potrivit legislatiamuncii.manager.ro.De aceasta parere este Andreea Pipernea, vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile…

- Guvernul din China implementeaza un sistem de evaluare a cetațenilor, bazat pe comportamentele lor online și in viața reala. Astfel, cetațenii chinezi care vor avea note mici, vor avea„interzis” in anumite mijloace de transport. “Sistemul de credit social” este un proiect inițiat de președintele Xi…

- Administratorii de pensii obligatorii si facultative au fost obligati de Autoritatea de Supraveghere Financiara sa achite integral, pana pe 30 aprilie, suma reprezentand rezervele tehnice de incasat pentru acest an, catre Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSSP).…

- Legea nr.186/2016, privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii, a creat posibilitatea cetațenilor care nu indeplineau condițiile de vechime in munca potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și nu aveau calitatea…

- In cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contributiei virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanta buna a fondurilor de pensii private”…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un memorandum care vizeaza obligarea companiilor de stat sa participe la licitatiile publice. 'Este un memorandum care duce la cresterea (...) competitivitatii companiilor detinute majoritar sau integral de stat, prin intermediul procedurilor de achizitie publica',…

- Presedintele Coalitiei pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), Alexandru Cumpanasu, considera ca primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, "sfideaza" Guvernul si statul roman, refuzand sa arboreze si drapelul national al Romaniei de Ziua maghiarilor de pretutindeni, alaturi de insemnele comunitatii…

- "Noi am reformat sistemul de pensii și s-a introdus atat pilonul 2 cat și pilonul 3. Am auzit diverse critici legate de pionul 2. Pilonul 2 este o contribuție pe care o platesc salariații, dar care este administrata privat. Exista anumite semne de intrebare referitoare la eficiența acestor fonduri.…

- Guvernul a aprobat astazi proiectul Legii privind avertizorii de integritate, cu scopul de a institui un mecanism eficient de denuntare a coruptiei si de protectie a avertizorilor de integritate, fapt ce va duce la sporirea denuntarii practicilor ilegale si a altor dezvaluiri de

- "Va invit pentru inceput, insa, sa va amintiti ceva care nu a trecut de multa vreme, si anume momentul decembrie 2016. Vreau sa va aduc aminte de tot circul facut de presedintele Iohannis la numirea premierului din partea Coalitiei PSD-ALDE. Dosarele scoase rapid de la sertar de unii procurori-marioneta,…

- In prag de alegeri, cu Berlinul conditionand acordarea fondurilor europene de acceptarea imigrantilor si cu OLAF, biroul antifrauda al UE, scotand la lumina neregulile din afacerile facute cu banii europeni de apropiatii sai, premierul maghiar Viktor Orban declara ca Ungaria nu mai are nevoie de…

- PNL va ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea privind Pilonul II de pensii daca actul normativ va fi adoptat de Parlament, a anuntat prim-vicepresedintele liberalilor Raluca Turcan.Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA la Congres: reverberații in tot partidul"PNL…

- PNL afirma intr-un comunicat de presa transmis joi ca va folosi toate mijloacele legale pentru a opri desfiintarea Pilonului II de pensii. Liberalii considera ca nealimentarea conturilor individuale de pensie ale romanilor din Pilonul II va duce la falimentul sistemului de pensii administrate privat,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul II de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon. "Nu este niciun fel de modificare faţă de ceea ce…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a vorbit la Parlament despre unul dintre subiectele care au iscat controverse in spatiul public. Ministrul neaga vehement informatiile aparute recent, potrivit carora Guvernul ar planui desfiintarea Pilonului II de pensii. Vasilescu sustine ca Executivul ia…

- Odata ajunsi in fruntea tarii, oamenii uita, de regula, ca sunt efemeri acolo. Treptat, in straduinta de a-si mentine pozitia, capata, de asemenea, perceptia, pe care incearca sa o inoculeze si altora, potrivit careia toti ceilalti reprezinta de fapt "inamicul", intr-o crancena lupta de…

- 'Cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti. Mentinerea deficitului bugetar in limitele tintite…

- In 2018, cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti, considera AmCham Romania. …

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Jurnalistul Ștefan Vlaston lasnseaza o ipoteza bomba. Acesta susține ca anumite surse din piața sugereaza în sedinta de guvern de mâine se va da o OUG de comasare a DNA cu DIICOT si de scoatere a presedintelui din procesul de numire a

- Irakul are nevoie de 100 de miliarde de dolari (81 de miliarde de euro) pentru finantarea proiectelor de reconstruire a infrastructurii distruse de razboi, anunta Guvernul de la Bagdad, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro.

- Citeste si: Consiliul Fiscal avertizeaza si Guvernul si Comisia de Prognoza la un loc: Avem rezerve fata de evolutia proiectata a veniturilor bugetare. Sunt supraevaluate. Scenariul macroeconomic este prea optimist Comisia de Prognoza vede o crestere economica de peste 5% anual pana in 2021. Investitiile…

- In octombrie 2016 a intrat in vigoare Legea nr.186 prin care se permitea plata retroactiva a contribuțiilor de asigurari sociale. Actul normativ, cunoscut sub numele de „cumparare de vechime in munca“, a avut inițial un termen restrans de acțiune, pana pe 27 aprilie 2017. Pentru ca a inregistrat mare…

- Chile, a patra putere economica din America Latina, s-a angajat marti sa renunte definitiv la termocentralele pe carbune pana in anul 2050, informeaza AFP. Guvernul chilian a semnat un acord cu compania franceza Engie, cea italiana Enel si firmele chiliene AES Genes si Colbun pentru a renunta progresiv…

- Un dambovițean a pus pe drumuri o armata de oameni, dupa ce s-a urcat pe casa și a amenințat ca se arunca de la cinci metri inalțime. Dupa cateva zeci de minute, timp in care oamenii legii și pompierii au discutat cu el, omul s-a dat jos de pe casa, cand a constatat ca daca se arunca va cadea pe saltelele…

- Daca Viorica Dancila a anunțat ca tot Guvernul renunța la protecția SPP, in urma acuzațiilor publice lansate de Liviu Dragnea la adresa generalului Pahonțu, predecesorii actualului premier nu renunța la serviciile SPP.Deputatul PSD Mihai Tudose, fost prim ministru, are paza si protectie SPP…

- Deputatul Marilen Gabriel Pirtea, coordonator al Comisiei de Educatie, Cercetare, Tineret si Sport a PNL, acuza guvernul ca ignora realitațile din sistemul de invațamant din Romania. Sistemul de finanțare al ministerului Educației defavorizeaza școlile din zona rurala dar și unitațile de invațamant…

- Guvernul va amana termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului. Read More...

- Premierul Viorica Dancila și Guvernul au decis sa renunțe la serviciile SPP, paza oficialilor fiind asigurata de Jandarmeria Romana, potrivit unei informații confirmate de catre secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu. „Am vorbit in ultimul an de implicarea SPP-ului și a domnului Pahonțu…

- O noua plecare din Guvern! Ministrul Energiei, Toma Petcu, afiliat ALDE, și-a anunțat retragerea, scrie b1.ro. Este al patrulea ministru care anunța, vineri, ca nu vrea sa faca parte din Guvernul...

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,765 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 26,30% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Bogdan Chirieac spune ca orice lider #rezist poate fi amplu contestat daca face vreun gest care iese din logica protestatarilor. "Faptul ca la un moment dat, președintele Iohannis, incorect sfatuit politic, a parut ca se alatura haosului din strada, are repercusiuni. Problema este ca in logica…

- Analistul politic Cristian Pârvulescu afirma ca actuala criza politica generata de "fortarea" demisiei unui nou prim-ministru este expresia unei viziuni "localiste", care pune pe primul plan "interesele de partid si pe cele personale ale unui lider" în raport…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu a supus dezbaterii publice modelul unui nou contract pentru asigurarea in sistemul public de pensii, prin care se introduce obligativitatea caselor de pensii de a acorda ajutorul de deces, in conditiile in care angajatorii au fost exonerati recent de aceasta responsabilitate.

- Raluca Tintoiu, fostul director general al NN Pensii, care a fost sanctionata 100.000 de lei la inceputul anului 2017 pentru ca i-a avertizat pe clienti ca au existat discutii privind o eventuala nationalizare a fondurilor de pensii private, merge in instanta pentru a contesta decizia Autoritatii de…

- Din ce in ce mai multi romani pun bani deoparte pentru un venit in plus la batranete si nu se mai bazeaza doar pe ce primesc de la stat, scrie Digi 24. Numarul celor care cotizeaza la fondurile de pensii facultative a inregistrat cea mai mare crestere din ultimii sapte ani.Numarul romanilor care au…

- Abia acum s-a aflat! O noua Ordonanta a Executivului schimba totul in 2018, iar inechitatile din sistem vor fi, in continuare, la ordinea zilei. Se pare ca Executivul a creat un soc pentru sistemul public, relateaza bugetul.ro.O regula importanta, ce urma sa fie introdusa, in sistemul de pensii,…