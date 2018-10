PSD nu mai vrea legea parteneriatului civil. Proiectul ar putea fi blocat n Parlament - surse

Proiectul de lege privind parteneriatul civil are puține șanse sa fie adoptat de Parlament. Surse politice au declarat pentru Hotnews.ro ca PSD nu va susține un astfel de demers dupa ce referendumul privind redefinirea familiei nu a fost validat. De altfel proiectul urma sa fie depus in Parlament in cursul acestei saptamani, insa procedura s-a amanat.