Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru pentru IMM-uri și actual consilier onorific al premierului Viorica Dancila, Ilan Laufer, a anunțat inființarea noii organizații PSD California.''Astazi am pus bazele noii organizatii PSD California, una dintre cele mai importante structuri din cadrul constructiei proiectului…

- Ilan Laufer a spus ca este mandru sa anunțe inființarea organizației PSD Florida. Mesajul sau: ”In calitate de presedinte al PSD SUA sunt mandru sa anunt infiintarea organizatiei PSD Florida. Este prima organizatie pe care o infiintam in cadrul mandatului meu. Prioritar este…

- In perioada 18-24 martie, la Miami, au avut loc o serie de intalniri intre companii americane si reprezentanti ai diferitelor industrii din Romania, scopul acestor sesiuni fiind crearea primului ecosistem romanesc dedicat cresterii exportului si internationalizarii companiilor cu capital romanesc, cu…

- ''Sincere felicitari Premierul Romaniei Viorica Dancila care a evidențiat inca odata o realitate asumata politic de conducerea partidului de guvernamant - PSD. Romania are toate motivele sa fie alaturi de partenerii strategici – Statele Unite ale Americii și Israel - și sa-și mute ambasada de la…

- Ambasada Statelor Unite la București a postat pe pagina de Facebook un videoclip in care mai mulți tineri raspund la intrebarea „Cum ar fi viața ta fara corupție?”. Aceștia cred ca am trai mai bine, am avea salarii corecte și un sistem de invațamant și de sanatate mai eficiente. „Fara corupție am avea…

- Lupta anticoruptie are nevoie de sustinerea fiecarui cetatean, iar justiția independenta este esentiala in acest proces, a declarat Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite la București. ”In lupta impotriva coruptiei, desigur, este esential sa ai un sistem judiciar independent, o pozitie puternica a procurorilor.…

- Oficialitati din anturajul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro l-au acuzat marti pe prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez ca s-a alaturat "loviturii de stat" in Venezuela pe care o considera orchestrata de Statele Unite, informeaza France Presse, informeaza Agerpres.Citește și: Facebook…

- ''Care este poziția SUA in contextul actual al Brexit-ului și cum ar putea Donald Trump sa dubleze schimburile bilaterale dintre SUA si Marea Britanie? In timp ce premierul Theresa May a prezentat planul B pentru Brexit, pe care analiștii internaționali il considera foarte asemanator planului…