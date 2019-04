PSD, nou anunț. Ce se întâmplă cu ratele românilor ''#guvernareaPSD #scadratelelacredite Ratele romanilor vor scadea cu procente cuprinse intre 18% si 27%! Sunt doua motive pentru care ratele vor scadea. Primul. Rata dobanzii de referința (calculata trimestrial) pe baza tranzacțiilor interbancare este mai redusa decat ROBOR 3 luni. Conform OUG 19/2019 care modifica OUG 114/2018, rata dobanzii aplicata contractelor de credit incepand cu 2 mai 2019 nu va mai fi ROBOR 3 luni, ci o rata a referința calculata exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare din trimestrul anterior. Astfel, rata dobanzii (ponderata) aferenta tranzacțiilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

