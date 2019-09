PSD, mutare câştigătoare la prezidenţiale. Victor Negrescu: Asta trebuie să facem "Daca suntem de centru-stanga, suntem consecventi pe aceasta idee, putem sa castigam. A existat tot timpul aceasta greseala de interpretare in PSD, de a merge un pic spre dreapta. Si alti candidati ai nostri la alegerile prezidentiale din trecut voiau sa mearga spre dreapta ca si cum e mai cool sa fii de dreapta. Nu, eu cred ca e mai interesant sa fii de stanga, e mai interesant sa fii cu oamenii. Mult mai pertinent sa muncesti si sa faci politici pentru cei multi. Eu n-am o problema sa ma intalnesc cu cei din mediul rural, cei din periferie, cei din fabrici. Daca vrei sa faci ceva pentru cei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

