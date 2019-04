Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 24 aprilie 2019, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au facut o vizita copiilor instituționalizați in Casa de tip Familial Sfantul Ierarh Nicolae din Tarsa, comuna Avram Iancu. Copiii au primit biciclete, trotinete, mingi, jucarii, rechizite, haine, incalțaminte alimente…

- Reprezentantul UNICEF in Romania, Pieter Bult, considera ca detinerea Presedintiei Consiliului UE reprezinta ocazia perfecta pentru Romania de a incerca sa creeze o schimbare in ceea ce priveste participarea copiilor la luarea deciziilor la nivel european. "Vorbim adesea despre copii la…

- In perioada urmatoare 1.300 de copii din mediul rural din Brasov vor primi Prima Carte pentru acasa, prin programul pilot „Fiecare copil merita o poveste”, initiat de Asociatia OvidiuRo. Asociatia continua astfel parteneriatul cu Inspectoratul Scolar Judetean Brasov pentru cresterea calitatii educatiei…

- Dupa ani de zile in care copiii au fost abuzați in Casa Vera din cadrul Compartimentului de Case de Tip Familial Santana, iar despre acest lucru s-a și știut, au inceput verificarile. Scandalul a inceput dupa mai mulți ani, in care copiii ar fi fost abuzați de catre doi barbați dintre care unul ar fi…

- Dezastru! Vezi cum pot fi amendați parinții din cauza copiilor Dezastru pentru parinții din aceasta țara! In perioada 2017 – 2018, peste 230 de mii de parinti au fost amendati. Peste 230 de mii de parinti au fost amendati in Marea Britanie in perioada 2017 – 2018 pentru ca si-au luat copiii in concediu…

- Este oficial! Se majoreaza alocațiile copiilor de la 1 martie. Guvernul a adoptat marți, 19 februarie, Ordonanța de urgența prin care alocațiile de stat pentru copii vor fi majorate incepand cu 1 martie. Masura a fost adoptata in urma unui amendament depus de PNL la legea bugetului. Astfel, de la 1…

- Copiii cu varste pana in doi ani vor primi o alocație 300 de lei, in timp ce copiii care au peste 2 ani vor primi o alocație de 150 de lei. De la 1 martie 2019, copiii cu varsta cuprinsa intre 0 si 2 ani vor primi cate 300 de lei pe luna, fata de 200 cat primeau in prezent, iar copiii de pana la 18…

- Urmare a materialelor aparute in presa locala (și nu numai) referitoare la respingerea amendamentului susținut de domnul deputat PNL, Sorin Moldovan, azi, in cadrul comisiei reunite pentru buget a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!