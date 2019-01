Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul a luat multe masuri pentru a aduce Euro in economia romaneasca: atragerea de fonduri europene, politici publice de stimulare a investițiilor, sprijinirea firmelor exportatoare prin subvenții și scheme de ajutor de stat. Toate aceste lucruri presupun vanzari de valuta și cumparare de lei,…

- Reprezentanții PSD au precizat, miercuri pe Facebook, ca Banca Naționala a Romaniei (BNR) este singura care poate și are datoria sa asigure stabilitatea cursului valutar, adaugand ca Guvernul a luat o serie de masuri pentru a aduce euro in economia romaneasca.„Guvernul a luat multe masuri…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6471 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins in sedinta anterioara, din 24 decembrie. Totodata, aurul a urcat la cel mai ridicat nivel din luna iunie pana in prezent. Luni, euro a coborat la 4,6413 lei,…

- Euro continua sa creasca, joi, in timp ce dolarul a inregistrat o scadere serioasa. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6598 de lei/unitate, in crestere cu 0,06% fata de sedinta de miercuri. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,0610 de lei/unitate,…

- Leul creste destul de mult, joi, atat fata euro, cat si fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6485 de lei/unitate, in scadere cu 0,26% fata de sedinta de miercuri. Si dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,0861 de lei/unitate, cu 0,63% mai…

- Senatorul PNL Florin Citu a afirmat, sambata pe Facebook, ca Guvernul PSD-ALDE a ascuns faptul ca a platit datoria externa, respectiv imprumuturi la BEI si BERD, cu fonduri europene. Liberalul ii cere ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sa raspunda public cu ...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6665 lei/euro, in crestere cu 0,08% fata de nivelul atins luni. Marti, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la euro, a crescut de la 4,0898 lei la 4,1080 lei. Este un nou maxim al ultimelor…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6658 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de nivelul atins miercuri. Miercuri, euro a scazut la 4,6667 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a urcat…