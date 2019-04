PSD, mesaj după mitingul de la Craiova: Se vor lupta! "Mulțumim tuturor celor care ni s-au alaturat astazi la mitingul de susținere a candidaților PSD pentru alegerile europarlamentare! Am aratat inca o data ca suntem uniți, ca suntem puternici! Reprezentanții noștri la Bruxelles se vor lupta pentru romani și pentru țara noastra. Pentru ca Romania merita mai mult respect in Europa!", a scris PSD pe Facebook. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

