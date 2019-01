PSD, mesaj de ultimă oră după declarațiile lui Iohannis „Nu trebuie sa ne mai miram ca strainii au o impresie proasta despre Romania, cand insusi primul om din stat isi critica tara in fata presei internationale!', scrie PSD, marti, intr-o postare pe pagina de Facebook. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Aachen, referindu-se la deprecierea leului in raport cu euro, ca PSD guverneaza 'prost' si acest lucru se reflecta si in cursul de schimb. „Sigur ca sunt motive de ingrijorare. Am spus-o si nu-mi face placere, dar trebuie sa o repet: PSD nu se pricepe la economie si PSD guverneaza prost. Rezultatul se vede si in cursul de schimb… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

