Conducerea PSD a decis, marți, in ședința Biroului Permanent Național, ca va trimite o echipa formata din cinci reprezentanți, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta cu președintele Klaus Iohannis, in cadrul consultarilor pe tema legilor justiției. Președintele Liviu Dragnea a declarat, dupa ședința BPN, ca va merge la Palatul Cotroceni, la ora 15, alaturi de