Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul de Dolj Florin Stancu a declarat luni ca si-a depus demisia din PSD pentru a se alatura partidului lui Victor Ponta, Pro Romania. Acesta isi motiveaza decizia spunand ca liderii PSD „nu au inteles nimic” din votul de pe 26 mai de la europarlamentare si ca „democratia nu mai caracterizeaza”…

- Liderii organizatiei judetene a partidului fostului premier Victor Ponta si-a stabilit deja obiectivul pentru alegerile locale din 2020. Alin Vacaru spera ca Pro Romania sa obțina peste 7 primarii in județ. Deputatul de Gorj crede ca partidul poate obține victorii la Albeni, Danești…

- Deputatul social-democrat Gabriel Petrea, care s-a clasat pe locul doi in cursa pentru functia de secretar general al PSD, a declarat, sambata, ca in 2005 Victor Ponta a pierdut Secretariatul General si totusi a ajuns presedintele formatiunii. "Eu imi doresc ca echipa care a a castigat…

- Deputatul USR Cristina Iurișniți critica dur votul dat, miercuri, in Parlamentul Romaniei pentru numirea in funcția de Avocat al Poporului a fostului europarlamentar ALDE Renate Weber, dar și cel pentru numirea lui Marian Neacșu (Pro Romania) in funcția de vicepreședinte ANRE. Aleasa bistrițeanca spune…

- Deputatul PSD Mihai Valentin Popa a anunțat ca va activa in formațiunea condusa de fostul premier Victor Ponta. Valentin Popa, ales in Brașov, a mai plecat din PSD și anul trecut pentru a fi la Pro Romania, insa dupa 48 de ore s-a intors la social-democrați. Transferul are loc inaintea…

- Victor Ponta pare sa fie pe val dupa ce partidul sau a intrat in Parlamentul European deoarece a reusit sa treaca de pragul de 5%. Recent, liderul Pro Romania a postat pe Facebook o analiza fata de alegerile din 2014 si numarul de europarlamentari pe care l-au castigat sau pierdut partidele din...

- Apar primele informații pe surse din cadrul PSD. Liderii partidului cer congres in care sa fie aleasa o noua conducere a partidului, daca PSD pierde alegerile europarlamentare.Citește și: Prima victorie ZDROBITOARE - USR anunța ca a caștigat alegerile in Noua Zeelanda Conform unor informații…

- Deputatul carasean considera ca din cauza conducerii centrale a partidului de guvernamant, din care a facut parte, nu a putut sa isi tina promisiunile. „M-am desparțit de PSD din cauza faptului ca tot ceea ce m-a pus Liviu Dragnea sa promit in campaniile electorale s-a intamplat doar intr-o…