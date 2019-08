PSD, liste comune cu ALDE la parlamentare. Dăncilă: Am vrut "Am avut discuții ca ALDE sa ramana la guvernare. Nu cred ca discuția unei restructurari sau o guvernare care merge din inerție, la care ești parte, a fost motivul. Ne criticam in interior și ne lauda alții din afara granițelor țarii. Trebuie sa le spun in premiera, am vrut un acord in care sa oferim ALDE locuri la alegerile parlamentare, sa mergem pe liste comune, tot in dorința de a nu rupe o alianța și de a fi de buna credința. M-am izbit de un zid. Nu am avut un dialog in acest sens. Condiția «plec eu pleci și tu» nu mi se pare o condiție serioasa", a declarat premierul Viorica Dancila,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a relatat, joi, la emisiunea "Gandurile lui Cristoiu", ca ințelegerea cu Viorica Dancila, dupa ce aceasta a preluat șefia PSD, a fost sa se mențina un candidat unic din partea Coaliției, in persoana lui Calin Popescu Tariceanu,apoi lucrurile s-au schimbat."Eu…

- "Sentimentul dansei este ca lucrurile merg bine. Doamna Dancila mi-a spus lucrurile merg bine. Prima opțiune nu a fost sa cedez. Doamna Dancila a spus ca s-a dus in țara și a fost intampinata cu caldura. Eu ma duc personal fara SPP, fara nimic și e ușor sa vezi reacțiile oamenilor", a spus Calin…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu" de la Mediafax, ca i-a propus premierului Viorica Dancila, luni dimineața, înainte de a anunța oficial retragerea de la guvernare a ALDE, sa plece împreuna de la Palatul Victoria."Sentimentul…

- PSD a ramas singur la guvernare, dupa ce ALDE a decis ruperea coaliției! In același timp, PNL a anunțat ca va depune o moțiune de cenzura, iar primul partid care a decis ca o susține este chiar formațiunea lui Calin Popescu Tariceanu. Social-democrații au decis, in unanimitate, sa ramana la putere,…

- "Am luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura cu atat mai mult cu cat este din ce in ce mai probabila destramarea coalitiei de guvernare si retragerea unui partid din coalitia de guvernare. Am decis sa demaram imediat procedurile (...) si am mandatat liderii grupurilor parlamentare (ale PNL…

- Discutiile de luni vor avea loc in contextul in care Calin Popescu Tariceanu le-ar fi transmis colegilor de partid un mesaj intern in care le-a comunicat ca, la sedinta formatiunii de saptamana viitoare, le va propune spre validare o alianta politica cu Pro Romania, au declarat surse din ALDE, pentru…

- „Nu sunt mulțumit cu acest raspuns (n..r.: al premierului Viorica Dancila, privind remanierea) și am sa va explic despre ce este vorba pentru ca am vazut in ultimele zile și foarte multe comentarii neavenite, aprecieri ca ALDE șantajeaza premierul sau PSD. Nu poate fi vorba de un asfel de lucru pentru…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a discutat, miercuri, cu liderul PSD, Viorica Dancila, dupa ce a anunțat negocierile privind alianța cu Pro Romania. Dupa intalnire, Varujan Vosganian, a declarat ca șansele ca ALDE sa ramana la guvernare sunt minime și depind de anumite condiții pe care PSD…