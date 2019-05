PSD, laude pe internet pe tema atragerii FONDURILOR EUROPENE

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații doua infografice bazata pe datele de din ultimul studiu de tip omnibus.Vezi și: Sondaj CURS - Iohannis domina topul prezidențiabililor, dar in scadere brusca de viteza. Creștere ușoara Tariceanu, scadere Dragnea. Cioloș stagneaza…

- Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din perioada de programare 2014-2020 elaborate de Romania ... The post Stadiul atragerii fondurilor europene in Regiunea Vest appeared first on Renasterea banateana .

- Romania prinde viteza nu doar la capitolul creștere economica, ci și in ceea ce privește absorbția fondurilor europene, de unde am pornit cu un imens deficit la preluarea guvernarii de catre PSD.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Acest proiect de lege, intitulat ”directiva Copyright”, este menit sa puna la punct o legislatie europeana care nu a mai fost actualizata din 2001. O prima versiune a textului a fost prezentata de catre Comisia Europeana (CE) in seprembrie 2016. Documentul a facut obiectul mai multor revizuiri. Iar…

- PSD reactioneaza dupa declaratiile presedintelui Klaus Iohannis. Partidul Social Democrat considera ca declaratiile facute miercuri de seful statului referitoare la proiectul de buget pe 2019 sunt minciuni. ,,IOHANNIS MINTE DIN NOU:Spune ca bugetul propus de PSD e cel mai prost. Dar Iohannis a aprobat…

- Partidul Social Democrat a postat un mesaj pe pagina de Facebook in care a vorbit despre proiect de lege care prevede ca rezerva de aur a Romaniei din strainatate sa fie adusa in țara. „Despre...

- Alegeri prezidențiale 2019. SONDAJ Braila. Conform sondajului DC News, locuitorii din Braila au optat pentru Calin Popescu Tariceanu: 33,96%. Alt candidat: 20,75% si Liviu Dragnea: 17,61%. Alegeri prezidențiale 2019. SONDAJ Braila. Iata rezultatul sondajului pentru alegerile prezidențiale 2019:…