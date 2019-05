Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se implinesc 27 de ani de la crancenele lupte pentru apararea integritatii Republicii Moldova.Ziua memoriei a inceput cu depuneri de flori la placa comemorativa din incinta sediului Direcției de Poliție Chișinau, instalata in memoria polițiștilor cazuți la datorie pe

- S-au saturat sa plateasca taxe și impozite locale și sa fie bagați in seama doar in preajma alegerilor. Este vorba de cetațenii din cartierul vulcanean Crividia care au protestat impotriva condițiilor de trai. Zona, una marginalizata, este greu accesibila, nu exista locuri de joaca, iar deșeurile…

- Din nefericire, nu exista un tratament eficace pentru sindromul picioarelor nelinistite. Totusi, prin intermediul unei solutii simple, aflata la indemana oricui poti reduce simptomele afectiunii astfel incat sa poti dormi confortabil din nou. Metoda nu a fost dovedita stiintific, insa a fost…

- Horoscop 27 februarie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 27 februarie 2019 - Berbec Vei fi tentat sa exagerezi cu dorințele și preferințele tale, care trebuie respectate de cei din jur. Poate ca te vor lasa in pace, dar nu e neaparat un lucru bun. Horoscop 27 februarie 2019 - Taur…

- Norihiro Haruta era student cand a ajuns pentru prima data in Europa, in vara lui 1990. Era la Berlin și uitandu-se la televizor voia sa afle mai multe despre Romania, unde tocmai a cazut comunismul. A venit atunci la București și s-a intors peste trei ani. A ajuns la Timișoara, orașul unde…

- Numarul participantilor la protestul fata de modificarea legilor Justitiei, desfasurat duminica seara in Piata Victoriei, a ajuns la cateva mii, in zona fiind impuse restrictii de trafic pe mai multe artere rutiere. Oamenii au inceput sa se stranga in piata inca inainte de ora 18,00, pentru…

- Noua capsula realizata de SpaceX, compania privata a miliardarului Elon Musk, va fi testata saptamana viitoare la NASA, mai intai cu un manechin și apoi cu echipaj uman. Oamenii vor calca insa in naveta care urmeaza sa-i duca la Stația Spațiala Americana de abia peste cateva luni, dupa ce toate testele…

- Psihoterapeutul Georgiana Spataru, fondatoarea proiectului „Exercitii de fericire vine in studioul Adevarul Live pentru a vorbi despre cum putem descoperi mai usor drumul catre implinire prin inlaturarea blocajelor emotionale.