PSD joaca la doua capete: Guvernul promite cresterea pensiilor, iar Senatul, in care are majoritatea, o respinge

- Sumele necesare pentru majorarile promise sa aiba loc de la 1 septembrie sunt prinse in buget, a afirmat miercuri ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intrebat despre amanarea dezbaterilor pe Legea pensiilor. "Noi în acest an, ştiţi foarte bine, avem prinse sumele necesare…

- Senatul a respins miercuri noua lege a pensiilor, dupa ce PSD nu a reusit sa adune destule voturi pentru adoptare, desi singur ar fi intrunit cvorumul. In timp ce ministrul Muncii da vina pe opozitie, premierul Viorica Dancila sugereaza ca legea nu ar mai avea sprijinul partidului.

- Viorica Dancila a criticat parlamentarii Opoziției, dupa ce legea pensiilor a fost respinsa de Senat. Premierul le-a dat asigurari pensionarilor ca punctul de pensie va fi majorat de la 1 septembrie, spunand ca actul normativ va fi adoptat de Camera Deputaților. Președintele interimar al PSD, Viorica…

- Senatul a respins miercuri in plen proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei CCR. Au fost inregistrate 67 de voturi ‘pentru’ si 22 abtineri, nefiind intrunit numarul minim necesar de voturi (68) pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic. Curtea Constitutionala…

- 'Ma intalnesc astazi cu pensionarii pentru a discuta din punct de vedere politic. Am chemat si ministrul Muncii, vom discuta si despre aspecte guvernamentale, dar intalnirea de astazi este o intalnire politica', a spus Dancila, la Palatul Parlamentului, intrebata daca la aceasta intalnire va discuta…

- Cresterea pensiilor si a salariilor bugetarilor a adancit dezechilibrul macroeconomic, a afirmat vineri Jaewoo Lee, cel care a condus echipa Fondului Monetar International, in vederea analizei situatiei economice. Joi, in urma intalnirii cu acesta, premierul Viorica Dancila afirma ca Guvernul va continua…

- Noua Lege a pensiilor, adoptata de Parlament in decembrie 2018, ar putea genera riscuri de sustenabilitate a finantelor publice, arata Comisia Europeana in Recomandarile de tara pentru Romania. Punctul de pensie, principalul indicator folosit pentru indexarea pensiilor, este prevăzut să crească…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, promite majorarea pensiilor de la 1 septembrie, indiferent daca noua lege a pensiilor va intra sau nu in vigoare pana ... The post Ministrul Muncii promite creșterea punctului de pensie de la 1 septembrie, indiferent daca noua lege a pensiiilor intra sau nu in vigoare…