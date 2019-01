Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a transmis, sambata, ca situatia RADET a devenit "inacceptabila" in Bucuresti, precizand ca zeci de mii de bucuresteni din cartierele Drumul Taberei, Militari, Crangasi si Ghencea stau in frig in case.

- "Gabriela Firea minte prin omisiune! Cu siguranta ca problemele RADET sunt vechi si ca toate partidele care au condus Capitala pana acum isi impart in mod egal vina. Insa perspectiva colapsului sistemului de termoficare este ceva nou si este legata in mod direct de mandatul actualului primar general",…

- Gabriela Firea va fi schimbata de la sefia interimara a organizatiei Bucuresti a partidului dar, cel mai probabil, nu va fi si exclusa din cadrul formatiunii. Decizia va fi luata in cadrul Comitetului Executiv National (CEx), care a fost anuntat pentru luni la ora 11:00, la Palatul Parlamentului.…

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, principal favorit pentru a o inlocui pe Gabriela Firea la conducerea PSD București, intervine in scandalul legat de reorganizarea administrativa a Bucureștiului și arata ca declarațiile Gabrielei Firea se concentreaza pe o ”tema falsa”. Mai mult, Mutu recunoaște…

- 30 de strazi din Sectorul 4 vor avea rețele de apa, canalizare și iluminat public și vor fi asfaltate de Primaria Capitalei, in cadrul programului ”Nicio strada neasfaltata și fara utilitați publice”. Acestea au fost preluate in administrarea Consiliului General al Municipiului București, in baza…

- Procesul in care Romania este data in judecata pentru ca nu a luat masuri ca bucurestenii sa nu mai respire un aer toxic a inceput oficial, luni, cand Ministerul Mediului a primit de la Curtea de Justitie a UE o documentatie stufoasa de cateva sute de pagini cu motivele pentru care am ajuns in situatia…