- Klaus Iohannis a aratat vineri ca a atacat in acest an la Curtea Constitutionala peste 30 de legi votate de majoritatea condusa de PSD in Parlament. Dintre acestea, CCR a declarat integral sau partial neconstitutionale 25 de legi. "A doua cauza a acestei probleme politice este totala inabilitate…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca nu va lua nicio decizie privind revocarea celor doi ministri ai Transporturilor si Dezvoltarii pana cand nu se va pronunta Curtea Constitutionala, sesizata tot vineri de guvern. Seful statului a spus ca premierul Viorica Dancila nu intelege cum functioneaza…

- La nivelul Coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au cazut de acord marți seara ca premierul Viorica Dancila sa sesizeze Curtea Constituționala. De altfel, Viorica Dancila a venit la discuții cu Liviu Dragnea in biroul sau de la Parlament. Surse oficiale au declarat pentru Hotnews.ro ca…

- "Este normal ca vrem schimbarea, daca am semnat revocarea ( lui Paul Stanescu n.red.), e un fapt incheiat s-a dat vot in CEx, sa privim spre viitor. Am discutat de demisie cu Paul Stanescu, am solicitat, nu a vrut sa-si dea demisia. Eu l-am sunat pe domnul presedinte, i-am zis ca trimit noile propuneri…

- Klaus Iohannis le-a transmis liderilor PSD ca abia dupa 1 decembrie le va spune daca o va accepta pe Lia Olguta Vasilescu la sefia ministerului Dezvoltarii si pe Mircea Draghici la ministerul Transporturilor. La sedinta PSD de azi a fost invitat si ministrul justitiei, Tudorel Toader. Liviu Dragnea…

- Curtea Constitutionala a României(CCR) judeca astazi sesizarea premierului Viorica Dancila în legatura cu un conflict de natura constitutionala între Parlament si Înalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema constituirii