- Biroul Executiv al PNL se va reuni miercuri la Sibiu, a anuntat, luni, presedintele partidului, Ludovic Orban. "Pe data de 8 (mai - n.r.), incepand cu ora 16,00, am convocat Biroul Executiv al PNL. La aceasta reuniune a Biroului Executiv al PNL, dedicata in integralitate dezbaterii agendei…

- Inainte de a intra in biserica, cuplul prezidential a salutat jurnalistii prezenti si seful statului a declarat: "Va dorim sarbatori luminate!" Presedintele a fost asteptat la intrarea in biserica de cativa localnici si turisti prezenti in Piata Mare. Klaus Iohannis va petrece sarbatorile…

- Presedintele american Donald Trump a revocat un ordin executiv din 2016 care impunea administratiei si responsabililor serviciilor de informatii sa raporteze anual numarul civililor ucisi in lupta antiterorista americana, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis face…

- Social-democratul Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, spune ca seful statului Klaus Iohannis este in campanie electorala, iar tema predilecta folosita se refera la "albirea dosarelor liderilor PSD", potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis face praf Guvernul! Reacție…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca decizia sefului statului de a retrimite in Parlament Legea bugetului de stat este indispensabila pentru repararea bugetului pe 2019, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis face praf Guvernul! Reacție dupa decizia zilei "PNL…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca va retrimite proiectul de buget pe 2019 in Parlament pentru a fi corectat. Aceasta decizie vine dupa ce Curtea Constitutionala a respins sesizarea presedintelui privind bugetul, dar a declarat legea plafoanelor bugetare drept neconstitutionala. „Decizia…

- Tariceanu a declarat duminica seara, la Romania TV, cal la modul in acre a fost construit bugetul s-a avut in vedere o diminuare a deficitului bugetar, dar proiectul de buget a pus accent pe investitii, care se cifreaza la 50 de miliarde de lei.“Constructia bugetara. in primul rand spre…

- Contestarea bugetului, ”o decizie politica, nu raționala” Ministrul sanatatii, Sorina Pintea. Foto: Agerpres. Reprezentantii puterii resping însa afirmatiile presedintelui si atrag atentia ca intârzierea promulgarii bugetului va avea consecinte în toate sectoarele de activitate.…