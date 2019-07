Stiri pe aceeasi tema

- PSD a fost de-a lungul timpului un critic aspru al Guvernului Boc, pe care l-a acuzat de toate relele din aceasta tara, insa acum ca a ajuns la fundul sacului Guvernul a inceput sa adopte masuri de criza pe care le condamna cu ani in urma.

- “In privinta pensiilor speciale, am fost acela care le-a eliminat si am mers pe principiul contributivitatii. Sunt convins ca mai devreme sau mai tarziu tot acolo se va ajunge, pentru ca sistemul de pensii viitor nu isi va putea permite sa plateasca pensiile speciale la nivelele la care sunt si care…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca va discuta cu premierul Viorica Dancila legat de scoaterea accizei la combustibil și efectele unei astfel de masuri, in condițiile in care acest subiect a...

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți, la Frasin (Suceava), in prezența premierului Viorica Dancila, ca CEC va deschide agenții in ... The post Romanii din strainatate vor putea transfera bani in Romania fara comision, anunța Teodorovici/ Video appeared first on Renasterea banateana…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți, la Frasin (Suceava), in prezența premierului Viorica Dancila, ca CEC va deschide agenții in principalele comunitați ale romanilor din strainatate, pentru ca aceștia sa poata trimite fara comisioane bani in Romania.„S-a discutat foarte…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorivici, a declarat, miercuri, la Ploiești, ca este pentru prima data cand salariul mediu net trece de 3.000 de lei și nu știe pe ce date se bazeaza președintele Klaus Iohannis cand spune ca Romania merge intr-o direcție economica greșita.Intrebat cum ii raspunde…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, marti, ca Executivul a aprobat, in sedinta de Guvern, masura prin care nivelul TVA pentru alimente este redus de la 9% la 5%. Ministrul sustine ca aceasta masura a fost luata pentru incurajarea consumului de alimente sanatoase. „Pentru…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca in cursul acestei luni se va discuta in Guvern despre amnistia fiscala pentru persoane juridice. "Amnistia fiscală pentru persoanele juridice - a rămas că discutăm în Guvern în cursul lunii mai şi o să prezentăm…