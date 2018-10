PSD, întrebări pentru Iohannnis Intrebarile adresate de delegatia PSD sefului statului sunt: * De ce ati convocat consultarile cu partidele politice pe tema legilor din domeniul Justitiei dupa si nu inaintea adoptarii lor de catre Parlament? * De ce nu v-ati folosit prerogativele constitutionale de care dispuneti pentru a interveni impotriva protocoalelor secrete dintre SRI si institutiile din Justitie prin care s-au incalcat grav mai multe drepturi fundamentale garantate de Constitutie? * De ce nu ati intervenit public si prin mijloacele constitutionale de care dispuneti pentru a restabili echilibrul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Toate modificarile aduse in ultimii aproape doi ani legislatiei din domeniul justitiei trebuie abrogate, considera fostul premier Dacian Ciolos, presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, care apreciaza ca este bine ca presedintele Klaus Iohannis a chemat partidele la consultari pe tema

